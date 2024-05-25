الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس غريغوريوس السابع وبادا المكرّم

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس غريغوريوس السابع، وهو راهب هيلدبرندس ولد في توسكانا في ايطاليا عام 1028. فوضه البابوات بعدة مهام في زمنه لإصلاح الكنيسة، فقام بها خير قيام. انتخب أسقفاُ لروما عام 1073 واتخذ اسم غريغوريوس السابع. قاوم الامبراطور الروماني الألماني هنري الرابع وحرمه وخلعه عام 1077. ولكنه اضطر الى الهرب من غضبه. ومات في المنفى عام 1085.

وذلك بالاضافة الى ذكرى القدّيس بادا المكرّم، الكاهن ومعلّم الكنيسة وهو راهب قضى حياته في دير ويرماوس في بلاد الانجليز. كان شعاره شعار القديس مبارك (أي : بندكتس): العمل والصلاة. علم ووضع مؤلفات عديدة في اللاهوت والتاريخ وتفسير الكتاب المقدس.



وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أراني الراعي جبلاً حيث العشب أخضر ورائع؛ كلّ شيء كان نضراً، وكانت القطعان والعصافير تجد هناك مأكلها. قال لي: "المؤمنون الذين يأتون من هنا هم دائماً بسطاء، أبرياء، سعداء، لا ضغينة بينهم، بل بالعكس دائماً فرحون من خدّام الله. وإذ هم مكسوّون بروح قدس العذارى، وممتلئون رأفةً لكلّ البشر، استطاعوا بعرق جبينهم أن يؤمّنوا احتياجات أمثالهم جميعًا، دون شكوى أو تردّد. وإذ رأى الربّ بساطتهم وبراءتهم الطفوليّة، جعل عمل أيديهم يزدهر وبارك كلّ أعمالهم... وأقول لكم أنتم الذين تتصرفون هكذا، اثبتوا على حالكم، فإن ازدهاركم لن ينقطع أبداً".

ثمّ أراني جبلاً جميلاً أبيض: "هنا يشبه المؤمنون الأطفال الصغار الذين ليس لديهم أدنى فكرة عن الشر؛ مثلهم، لم يعرفوا مطلقاً ما هو الشر، بل حافظوا دائماً على براءة طفولتهم. سيسكن هؤلاء الأشخاص حتماً ملكوت الله، لأنهم لم يخالفوا وصايا الله، ولكن ثابروا يومياً على براءة طفولتهم ومشاعرها. أنتم الذين تثابرون على هذا الطريق وتكونون "كالأطفال"، دون خبث، ستمجَّدون أكثر من الآخرين، لأنّ كلّ الأطفال الصغار ممجدون أمام الله وهم الأولون في نظره. فطوبى لكم أنتم الذين ترفضون الخبث لتلبسوا البراءة؛ أنتم الأوّلين بين الجميع، ستعيشون لله.