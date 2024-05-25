الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس غريغوريوس السابع وبادا المكرّم

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس غريغوريوس السابع، وهو راهب هيلدبرندس ولد في توسكانا في ايطاليا عام 1028. فوضه البابوات بعدة مهام في زمنه لإصلاح الكنيسة، فقام بها خير قيام. انتخب أسقفاُ لروما عام 1073 واتخذ اسم غريغوريوس السابع. قاوم الامبراطور الروماني الألماني هنري الرابع وحرمه وخلعه عام 1077. ولكنه اضطر الى الهرب من غضبه. ومات في المنفى عام 1085.

وذلك بالاضافة الى ذكرى القدّيس بادا المكرّم، الكاهن ومعلّم الكنيسة وهو راهب قضى حياته في دير ويرماوس في بلاد الانجليز. كان شعاره شعار القديس مبارك (أي : بندكتس): العمل والصلاة. علم ووضع مؤلفات عديدة في اللاهوت والتاريخ وتفسير الكتاب المقدس.


وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أراني الراعي جبلاً حيث العشب أخضر ورائع؛ كلّ شيء كان نضراً، وكانت القطعان والعصافير تجد هناك مأكلها. قال لي: "المؤمنون الذين يأتون من هنا هم دائماً بسطاء، أبرياء، سعداء، لا ضغينة بينهم، بل بالعكس دائماً فرحون من خدّام الله. وإذ هم مكسوّون بروح قدس العذارى، وممتلئون رأفةً لكلّ البشر، استطاعوا بعرق جبينهم أن يؤمّنوا احتياجات أمثالهم جميعًا، دون شكوى أو تردّد. وإذ رأى الربّ بساطتهم وبراءتهم الطفوليّة، جعل عمل أيديهم يزدهر وبارك كلّ أعمالهم... وأقول لكم أنتم الذين تتصرفون هكذا، اثبتوا على حالكم، فإن ازدهاركم لن ينقطع أبداً".

 

ثمّ أراني جبلاً جميلاً أبيض: "هنا يشبه المؤمنون الأطفال الصغار الذين ليس لديهم أدنى فكرة عن الشر؛ مثلهم، لم يعرفوا مطلقاً ما هو الشر، بل حافظوا دائماً على براءة طفولتهم. سيسكن هؤلاء الأشخاص حتماً ملكوت الله، لأنهم لم يخالفوا وصايا الله، ولكن ثابروا يومياً على براءة طفولتهم ومشاعرها. أنتم الذين تثابرون على هذا الطريق وتكونون "كالأطفال"، دون خبث، ستمجَّدون أكثر من الآخرين، لأنّ كلّ الأطفال الصغار ممجدون أمام الله وهم الأولون في نظره. فطوبى لكم أنتم الذين ترفضون الخبث لتلبسوا البراءة؛ أنتم الأوّلين بين الجميع، ستعيشون لله.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الأقباط يحيون ذكرى 400 شهيد وشماس ورسول

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسة ريتا المعترفة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة ريتا الكاسياويّة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس الشهيد فاسيلسكوس

رأي الجحيم وأسس مذهب رهباني.. من هو باخوم أب الشركة؟

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي فرانسيسكو ساليناس سانشيز

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي سيلستين رينجيرد ترابيست

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسين قسطنطين وهيلانة المعترفان

الأكثر قراءة

أول تعليق أمريكى على مجزرة الخيام الإسرائيلية فى رفح

حسام حسن يضغط على لاعبى «المارد الأحمر» للانضمام من بداية معسكر المنتخب

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

المتحدث العسكرى: استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين بمنطقة الشريط الحدودى فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح