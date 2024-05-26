خطوات جديدة للكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية" في بلاد المهجر

شاركت كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بروما، تحت رعاية الأب ميخائيل صبحي، راعي الكنيسة، في قداس اليوم العالمي للأطفال، الذي ترأسه قداسة البابا فرنسيس، بالملعب الأولمبي، بروما.

جاء ذلك بحضور الأب ماجد مؤنس، وعدد من خدام وخادمات الكنيسة، وأبناء الرعية.

كما صلى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، في كنيسة الشهيد مار مينا بكونكورد، التابعة لمنطقة الأرشيديوسس (شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية)، وخلاله رسم عددًا من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (قارئ).

يأتي ذلك في ختام زيارة نيافته للـ "الأرشيديوسس" والتي بدأت أمس الأول، حيث صلى صلوات عشية في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشمال كاليفورنيا، وألقى عقبها عظة بعنوان "تأملات في الأصحاح الاول من رسالة القديس يوحنا الأولى" وأجاب على أسئلة الشعب.

كما صلى صلاة العشية في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا في ليزنتون وألقى عظة بعنوان " تأملات في رسالة فليمون". ثم عقد لقاءً مع الشباب وتحدث خلاله عن موضوع "كيف نحافظ على مسيحيتنا وتقاليدنا".

وايضا تممت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عشية استقبال القس ماركوس حنا كاهنها الجديد في جمهورية الدومينيكان، وتحديدًا بجزر الأنتيل الواقعة في البحر الكاريبي، وتمت الطقوس في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس في مدينة بورتا بلاتا، بحضور الأنبا يوسف أسقف إيبارشية بوليڤيا التابعة لها "الدومينيكان".

وأقيمت بهذه المناسبة مأدبة عشاء عقب العشية، وشارك الكاهن الجديد في القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، والذي تولى رئاسته ايضًا نيافة الأنبا يوسف.

وعلى صعيد مختلف، تزامنًا مع الأعياد الفصحية، احتفلت، الرهبانية اليسوعية بمصر، بالذكرى السنوية الأولى للمنتيح الأب وليم سيدهم اليسوعي، وذلك كنيسة العائلة المقدسة للآباء اليسوعيين، بالفجالة.

ترأس صلاة القداس الإلهي الأب ماريو بولس اليسوعي، مدير جمعية جيزويت، بالإسكندرية، بمشاركة الآباء، والإخوة اليسوعيين، والطلبة المبتدئين من الفجالة، وشبرا، والمنيا، والإسكندرية، يتقدمهم الأب مجدي سيف اليسوعي، رئيس الدير بالفجالة، والأب روماني أمين اليسوعي، مدير مدارس الجيزويت، والأب جوزيف إسكندر اليسوعي، مدير جمعية النهضة "جيزويت القاهرة"، والأب ماجد رضاني اليسوعي رئيس دير الآباء اليسوعيين، بالمنيا، بمشاركة فريق كورال الكنيسة.