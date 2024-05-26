بحر غزة يفضح الخدعة الأمريكية.. الرصيف العائم ينهار قبل بداية عمله

كشف الرصيف العائم الأمريكي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عن الخدعة الأمريكية المتعلقة بمحاولة إدخال المساعدات إلى القطاع عبر البحر، حيث دمرت أمواج بحر غزة الفكرة بالكامل، وقال الجيش الأمريكي إن جزءًا من نظام الدعم للرصيف العائم الذي بنته الولايات المتحدة لتعزيز المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تعطل صباح أمس السبت في المياه المتلاطمة قبالة ساحل غزة.

وكانت الولايات المتحدة تسعى لإنشاء هذا الرصيف العائم ليكون بديلًا للمعابر البرية في قطاع غزة، فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، إن أربعة قوارب تعمل على تثبيت الهيكل المنفصل الذي تبلغ تكلفته 320 مليون دولار.

وأضافت أن اثنتين منها طفتا باتجاه الشمال، وهبطتا في نهاية المطاف على الشاطئ في أشدود بإسرائيل.

وقال الجيش الأمريكي إن اثنتين أخريين ترسوان الآن على الشاطئ بالقرب من الرصيف، مضيفًا أن الرصيف لا يزال يعمل على الرغم من الأضرار، وقالت إنه لن يدخل أي عسكري أمريكي إلى غزة.

ويفسد جهود بايدن

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فقد قالت القيادة المركزية الأمريكية: “الجهود جارية لاستعادة السفن بمساعدة البحرية الإسرائيلية”.

وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تساعد الولايات المتحدة في استعادة السفينتين الراسيتين على الشاطئ في أشدود.

وتابعت الصحيفة أن الرصيف العائم يُعدً محور جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر، حيث تندر الخدمات الغذائية والطبية وسط حرب مستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر.

وأشارت إلى أن هذه الجهود أصبحت في دائرة الضوء في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس بايدن انتقادات داخلية بشأن طريقة تعامله مع الحرب، خاصة من الناخبين الديمقراطيين الذين هددوا بحجب دعمهم في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

أعلن بايدن عن خطط لبناء الرصيف في خطابه عن حالة الاتحاد، وقال البنتاجون إن ما يقرب من 1000 جندي وبحار أمريكي يشاركون في المهمة.

وأوضحت الصحيفة أن الأضرار التي لحقت بالمرفأ ليست سوى أحدث انتكاسة في محاولة الولايات المتحدة إيصال المساعدات عبر البحر لأول مرة منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وبدأت الشحنات في الوصول إلى الرصيف العائم هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتزايد، وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ذراع التنمية الدولية الرسمية التابعة للحكومة الأمريكية، إنه تم تسليم ما يقرب من 820 طنًا من المساعدات من خلال الرصيف العائم في الأسبوع الأول، وهو رقم يقل بحوالي 20٪ عن الهدف اليومي الأولي للبنتاجون.

وفي حادث منفصل، قال البنتاجون إن ثلاثة جنود أمريكيين أصيبوا على الرصيف هذا الأسبوع في حوادث غير عسكرية، أحدهم إصابته خطيرة.

وقالت الولايات المتحدة إن المعابر البرية هي الطريقة الأكثر فعالية لنقل المساعدات إلى غزة، وضغطت على إسرائيل لزيادة تدفق المساعدات عبر قطاع غزة، حيث يواجه جزء كبير من أكثر من مليوني مدني الجوع الشديد.