الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 بالتفصيل

الاستعلام عن فاتورة
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أصبح من الإجراءات السهلة التي يمكن تنفيذها بكل سهولة من خلال الانترنت للمواطنين الذين ما زالوا يستخدموا عداد الكهرباء القديم وليس العداد الذكي بكارت الشحن. 

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 

يمكن من خلال التقرير التالي معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 من الشركات الموزعة للكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية. 

توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رابط مباشر يمكن من خلاله الوصول لمختلف الشركات الموزعة للكهرباء في محافظات جمهورية مصر العربية 

موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا 

بعد الدخول على الموقع تكون متاحة الشركات كالتالي 

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

التفاصيل الكاملة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بسهولة

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

 

ثم اختار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية والمكتوب اسمها على فاتورة الكهرباء التي دفعتها في الشهر السابق. 

بعد اختيار الشركة تختار ايقونة الاستعلام عن الفواتير من ايقونة الخدمات الموجودة على موقع الشركة 

ثم ادخال رقم المشترك وهو الرقم المكتوب على العداد خارج منزلك

 

دفع فاتورة الكهرباء 2024

بعدها يتم الاستعلام عن الفاتورة ثم امكانية دفعها سواء من خلال منافذ الدفع الالكتروني عن طريق تجار التجزئة من خلال الدفع عن طريق فوري أمان – مصاري وغيرهم.

او يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ الالكترونية لخطك الهاتفي على المحمول. 

كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال تطبيقات البنك التابع له 

او من خلال انستا باي وهو تطبيق تابع للبنك المركزي المصري يتيح لك امكانية دفع الفواتير لمختلف الخدمات والمرافق عن طريق. 

او يمكن انتظار محصل الكهرباء الذي يمر على المنازل من أجل تحصيل الفاتورة المستحقة. 

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تابع رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد

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طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه لهذا الشهر

 

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