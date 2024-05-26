"القاهرة الإخبارية" تكشف مفاجأة عن مصدر الصواريخ التى استهدفت تل أبيب

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الجنود الإسرائيليين كانوا على بعد أمتار قليلة من الأماكن التي انطلقت منها الصواريخ نحو تل أبيب.

ولفتت، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجنود وثّقوا الرشقات الصاروخية التي خرجت من قلب رفح على هواتفهم المحمولة، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية نحو 12 صاروخًا باتجاه تل أبيب، ويتزامن ذلك مع إعلان مجلس الحرب الإسرائيلي انعقاده اليوم الأحد في تل أبيب، لمناقشة استئناف المفاوضات لعقد هدنة.

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