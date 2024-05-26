وكيل "تعليم قنا" يكرم مبادرة "يوم في حب مصر"

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا في مكتبه معلمات رياض الأطفال بمدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قنا التعليمية، والمنفذات لمبادرة "يوم في حب مصر" التي رسخت لمفهوم الانتماء للوطن وتنشئة براعم رياض الأطفال على معرفة ثقافات الأقاليم المختلفة بمصر وأشهر الثقافات والفنون والمعالم الدينية والسياحية والصناعية لكل إقليم.

شهد التكريم الدكتور وائل سيد عبدالرحيم مدير عام التعليم العام، والأستاذ أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذة هبة سالم موجه عام رياض الأطفال بالمديرية.

وأشاد وكيل الوزارة بفكرة المبادرة المبتكرة، والتميز في تطبيقها وتفاعل تلاميذ رياض الأطفال معها واتقانهم أداء الأدوار المنوط بهم وتقمصها.

كرم الوكيل الأستاذة صباح إبراهيم موجه أول إدارة قنا التعليمية، والأستاذة سلوى عبدالحميد موجه المدرسة والأستاذ جمال الراوي مدير مدرسة الشهيد مصطفى عباس والمعلمات وفاء محمد وهدى حسين وسحر زكي وتغريد أبو الحجاج وشيماء عبدالمنعم ومروة جعفر والشيماء أبو الفضل ومها فتحي وأصيلة إبراهيم ورشا محمد وعطيات مخلوف ومروة جمال وفاطمة عبدالرازق.

أهدى توجيه رياض الأطفال إلى وكيل الوزارة ومدير عام التعليم العام الدروع التذكارية عرفانا بدورهما في رعاية فعاليات ومسابقات التوجيه ودعمهما لأنشطته المختلفة.

يذكر أن وكيل الوزارة قد شهد تدشين المبادرة التي حصلت على درع التميز من توجيه رياض الأطفال بالإدارة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في مكتب مستشار مادة التربية الموسيقية حصول مديرية التربية والتعليم بقنا على المركز الرابع في منافسات المرحلة الإعدادية، والمركز الثالث في منافسات المرحلة الثانوية وذلك نتيجة مسابقة التربية الموسيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.