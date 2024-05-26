الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها

جدول مواعيد القطارات
جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية واسعارها مع الاستعداد لقضاء الاجازة الصيفية في عروس البحر الابيض المتوسط خاصة مع انتهاء امتحانات مختلف صفوف النقل، وكذلك اقتراب موعد عيد الأضحى وتوجه الكثيرين للسفر لقضاء إجازة العيد التي تستغرق اسبوع كامل في المدن الساحلية.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية 2024

ننشر في التقرير التالي مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية واسعارها وفي اخر تحديث لها من هيئة السكك الحديدية. 

  1. موعد قيام قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحًا.
  2. موعد قيام قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 9.00 صباحًا.
  3. موعد قيام قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 8.10 صباحًا.
  4. موعد قيام قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحًا.
  5. موعد قيام قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرًا.
  6. موعد قيام قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرًا.

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جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها

  • موعد قيام قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرًا.
  • موعد قيام قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرًا.
  • موعد قيام قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساءً.
  • موعد قيام قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 17.10 مساءً.
  • موعد قيام قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساءً.
  • موعد قيام قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساءً.
  • موعد قيام قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) الساعة 13.25 ظهرًا.
  • موعد قيام قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) الساعة 16.30 ظهرًا.
  • موعد قيام قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) الساعة 17:00مساءً
  • موعد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية الساعة 07:10 مساءً.
  • موعد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية الساعة 07:15 مساءً.
  • موعد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر الساعة 10:15 مساءً.

 

مواعيد قطارات القاهرة اسكندرية 
مواعيد قطارات القاهرة اسكندرية 
مواعيد قطارات القاهرة اسكندرية 
مواعيد قطارات القاهرة اسكندرية 
مواعيد قطارات القاهرة اسكندرية 
مواعيد قطارات القاهرة اسكندرية 

 

اسعار تذاكر قطارات القاهرة اسكندرية 

أسعار تذاكر قطار VIP الدرجة الأولى مكيفة سعر تذكرة قطار القاهرة  الإسكندرية 130 جنيه.

أسعار تذاكر قطار VIP الدرجة الثانية سعر تذكرة قطار  القاهرة الإسكندرية 104 جنيه.

أسعار تذاكر قطارات اكسبريس  الإسكندرية الدرجة الأولى مكيفة سعر تذكرة قطار الإسكندرية  القاهرة 73 جنيه.

أسعار تذاكر قطارات اكسبريس القاهرة الدرجة الأولى مكيف سعر تذكرة قطار القاهرة  الإسكندرية 73 جنيه.

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