المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين ضربوا عاملا وأصابوه بعاهة مستديمة في مصر القديمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، معاقبة 3 متهمين بالتعدي بالضرب على عامل وإصابته بعاهة مستديمة في مصر القديمة، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا وحاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتعدي بضرب على عامل بسلاح أبيض بالوجه، بسبب خلافات سابقة بينهما، فنشب بينهما مشاجرة فتعدوا عليه بالضرب فأصيب بجرح قطعي بالوجه، على إثرها تم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج