المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا وحاتم محمد الخولي وتامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

وكشفت التحقيقات عن تزوير المتهم في توكيلات خاصة بإحدى الشركات الخاصة، وتقليد إمضاء الموظفين بالشركة لتسهيل بعض الاستخلاصات الخاصة بالشركة، وعقب اكتشاف المتهم بارتكابه الواقعة، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة.