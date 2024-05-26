الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم القاهرة" تعلن أماكن المراجعات النهائية للثانوية العامة

جريدة الدستور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عناوين المدارس مقار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى جميع المواد، ضمن مبادرة تقدر فى 10 أيام.

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إطلاق مؤسسة "حياة كريمة " لمبادرة «تقدر فى 10 أيام»، والتى تتضمن انطلاق المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة فى جميع المواد الدراسية.

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وأضاف المحافظ أن تلك المبادرات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم التام لأبنائنا من الطلاب والشباب، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل عدة محاور: مراجعات أكاديمية شاملة، والتى توفر مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، فيديوهات تعليمية، مسابقات وجوائز.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع منسقى المبادرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأبنائنا الطلاب من خلال الإعلان وإعلام الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية للبدء فى المراجعات النهائية لمبادرة «تقدر فى 10 أيام» لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لابنائنا الطلاب من المراجعات النهائية لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بهدف تقديم الدعم التعليمى والمعنوى للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسى وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

ونوه المحافظ، إلى أن هذه المراجعات تعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسى كاملًا، من خلال المراجعات النهائية، ويتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام.

يذكر أن مبادرة "تقدر فى 10 أيام" التى تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة، تأتى فى إطار الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة التى ارسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب؛ الذين يعدون أحد أهم دعائم بناء الجمهورية الجديدة، واستكمالًا لدور الدولة المصرية فى محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

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