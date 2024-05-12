النقابة الفرعية بغرب الجيزة تكرم المعلم المثالي بالواحات البحرية

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة حفل تكريم المعلم المثالي بالواحات البحرية، برعاية النقيب ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي.

وخلال كلمته نقل محمد عبد الله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، تحيات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وأكد “عبدالله" أن معلمي مصر أصحاب عطاء متواصل طوال سنوات خدمتهم، مشيرًا إلى أنهم يؤدون أنبل رسالة وهي رسالة التربية والتعليم وبناء الأجيال، وبالتالي فهم يستحقون التكريم من كل الجهات التي تهتم بالمنظومة التعليمية.

وأوضح وكيل النقابة العامة أنه تم الاستجابة لمطالب المعلمين بخصوص الميزة التأمينية لصندوق الزمالة، مشيرًا إلى دور نقابة المهن التعليمية واللجان الفرعية، والتي ستبقى مظلة تحمي وتصون حقوق المعلمين، وصاحبة الريادة في تكريم أعضائها الحاملين لمشاعل المعرفة والمبادئ السامية على مر العقود. وأشار إلى أن النقابة تقدم الدعم الكامل لاستكمال نادي المعلمين بالواحات البحرية، ويعتبر أول نادي للنقابات المهنية بالواحات.

من جانبه، قال عصام صلاح رئيس النقابة الفرعية بغرب الجيزة، إن التكريم جاء لتقدير الجهود المعلمين والمعلمات الذين أفنوا زهرة شبابهم وسنوات عملهم في تربية النشء وتأهيلهم ليكونوا سفراء وقيادات يخدمون الوطن ويدعمون مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.



وفى نهاية الحفل تم تقديم الدروع إلى 19 معلم ومعلمة مثالين تقديرًا لجهودهم المبذولة فى العلمية التعليمية.

وجاء ذلك بحضور محمد عبد الله وكيل النقابة العامة، سيد أدم أمين صندوق الزمالة، وأيمن فتحي مدير مكتب النقيب العام، عصام صلاح نقيب نقابة غرب الجيزة، وأعضاء النقابة الفرعية بغرب الجيزة،وعدد من قيادات إدارة الواحات التعليمية ورئيس اللجنة النقابية بالواحات وأعضاء اللجنة وهيئة المكتب.