الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر موعد للتقديم بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وقد تصدرت مسابقة وزارة التربية والتعليم محركات البحث لمعرفة تفاصيل هذةه الوظائف والمطلوب لشغلها، ومن خلال هذا التقرير سنقوم بالإجابة على كافة الأسئلة التي تشغل المواطنين.

آخر موعد للتقديم بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وفقًا لبوابة الوظائف الإلكترونية، فإن آخر موعد للتقديم بمسابقة وزارة التربية والتعليم، هو السابع والعشرون من شهر مايو الجاري، أي يوم الإثنين المقبل، وقد أعلنت بوابة الوظائف الإلكترونية  الوظائف التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي يمكن لك الدخول عليها من هنا. 

الوظائف المطلوبة بوزارة التربية والتعليم 2024

تتضمن الوظائف المطلوبة بوزارة التربية والتعليم ما يلي:

معلم مساعد مادة الحاسب آلي.

معلم مساعد مادة الرياضيات.

معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية.

معلم مساعد مادة العلوم.

معلم مساعد مادة لغة إنجليزية.

معلم مساعد مادة لغة عربية.

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شروط التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

فلشروط المطلوبة لشغل وظيفة معلم مساعد مادة لغة عربية:

أن ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

مستوى المؤهل: مؤهل عالٍ.

المؤهل: مؤهل عالٍ: تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص لغة عربية.

مؤهل عالٍ: العلوم الأزهرية تخصص لغة عربية.

مؤهل عالٍ: علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص لغة عربية.

مؤهل عالٍ: علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص لغة عربية.

مؤهل عالٍ: الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة عربية.

مؤهل عالٍ: كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص لغة عربية.

المحافظات الموزع بها الوظيفة: "القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - أسوان - مطروح - البحر الأحمر - جنوب سيناء".

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