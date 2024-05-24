الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام بالرقم القومى

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية

تزداد عملية البحث الإلكتروني خلال الفترة الحالية، عن بوابة الوظائف الحكومية والاستعلام بالرقم القومي، حيث يستطيع من خلالها المواطنون الباحثون عن فرص العمل في القطاع الحكومي، الوصول إلى معلومات شاملة ودقيقة حول الوظائف المتاحة.

وتم إطلاق هذه المبادرة من قبل الحكومة المصرية بهدف تيسير وتسريع عملية التوظيف في القطاع الحكومي، وتحسين فرص الحصول على فرص عمل للمواطنين.

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رابط بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

خطوات الاستعلام عن بوابة الوظائف الحكومية بالرقم القومي

يمكنك بكل سهولة الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، من خلال هذا الرابط

ثم تعبئة البيانات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الدخول، حيث يتم توفير الاسم وكلمة المرور لتأكيد هويتكم.

ثم القيام بإدخال الرقم القومي الخاص بكم، بالإضافة إلى كود الوظيفة التي ترغبون في التقدم لها، ويجب التأكد من دقة كتابة الرقم القومي وكود الوظيفة لتجنب أي ارتباكات.

ثم النقر على خيار البحث للتحقق من مواعيد الاختبارات المتاحة للوظيفة التي تم التقدم لها.

وفي الخطوة الأخيرة بمجرد العثور على موعد مناسب، يتم تأكيده عبر النقر على خيار "تأكيد" لتأكيد حضوركم في الاختبار.
 

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مميزات بوابة الوظائف الحكومية

يمكنك بكل سهولة عن طريق بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية البحث عن الوظائف المتاحة بسهولة ويسر، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بكم في النموذج المخصص وبعد ذلك، يتم عرض النتائج التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومتطلبات الوظائف المتاحة.

ويوجد لتلك البوابة ميزة كبيرة في سهولة الاستخدام والدقة في البيانات المقدمة، حيث يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها في اتخاذ قراراتهم المهنية بثقة، كما أنها تعتبر خطوة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، حيث توفر وسيلة فعالة للتواصل بين الحكومة والمواطنين، وتعزز من مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي.

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