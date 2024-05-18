"حجازي" يشيد بالإقبال غير المسبوق على المراجعات النهائية المجانية للثانوية العامة ببورسعيد

أشاد الدكتور رضا حجازي بما شهده اليوم من إقبال غير مسبوق للطلاب على المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تقديم هذه الخدمة التعليمية المتميزة بمختلف المحافظات هو التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وتحقيق أكبر قدر من التحصيل الدراسي للطلاب.

تسخير كافة الجهود لتنفيذ خطط الوزارة

وفي هذا الإطار، ثمن الدكتور رضا حجازي جهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ودعمه القوي للعملية التعليمية بالمحافظة وتسخير كافة الجهود لتنفيذ خطط الوزارة لتنعكس في النهاية على تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى بكافة جهودها لتنفيذ مبادرات وتقديم خدمات مختلفة لأبنائها الطلاب وعلى رأسها مجموعات الدعم المدرسية والمراجعات النهائية المجانية بهدف تحقيق التحصيل الدراسي السليم للطلاب وفقا لنهج الوزارة في عملية التعليم والتعلم.

توفير محافظة بورسعيد لعدد كبير من المقار الخاصة

وأشار إلى أن توفير محافظة بورسعيد لعدد كبير من المقار الخاصة بهذه المراجعات في مختلف الإدارات التعليمية إنما يعكس الإقبال غير المسبوق للطلاب عليها، متابعا أنها تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات.