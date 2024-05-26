الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار زيت الطعام اليوم لدى التاجر والمستهلك

زيت التموين
زيت التموين

يحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر على معرفة أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء  لدى تجار الجملة، حيث شهدت أسعار زيت الطعام اليوم الأحد 26 -5-2024  تباينا لدى التجار.

أسعار زيت الطعام اليوم الاحد  لدى تجار الجملة

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير أسعار زيت الطعام اليوم الأحد  لدى تجار الجملة، شهدت أسعار زيت الطعام استقرارًا  بالقيمة الشرائية،  حيث استقرت أسعار زيت الأولين، بينما ثبتت زيت الصويا المكرر الأنواع.


“ الدستور ” وخلال السطور التالية، نرصد معكم أسعار زيت الطعام اليوم لدى التاجر والمستهلك، والتي جاءت على النحو التالي:


استقرت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 46،000 جنيه للطن  واستقر سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 38،000 جنيه للطن، وثبتت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 49،000 جنيه للطن وسجل  زيت عباد الشمس المكرر، استقرارًا  لتسجل عند مستوى 48،000 جنيه للطن.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ65 جنيها.

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التموين  تشتري  102 ألف طن زيت صويا وعباد

وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 102 ألف طن زيت صويا وعباد.

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الزيت بـ65 جنيهًا.. أسعار السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة

وذكرت الهيئة في بيان لها  أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الكمية تتضمن  73 ألف طن زيت عباد و29 ألف طن زيت صويا.

مخزون مصر الاستراتيجى من الزيت

يُقدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حجم الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت الحالي بـ5.4 شهر.

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