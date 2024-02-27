الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الزيت بـ65 جنيهًا.. أسعار السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض، أن مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” تحقق رغبات المواطنين من خلال توفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن الوزارة تتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبرى استعدادا لشهر رمضان المبارك وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بزيادة نسبة التغطية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأضاف صالح أن مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا”، أعلنت عن أسعار بعض المنتجات والسلع على النحو كالآتي: 

كيلو اللحوم البلدي 300 جنيه

كيلو الأرز 30 جنيها

كيلو الزيت 65 جنيهاً

البرتقال الـ2 كيلو 15 جنيهاً

المكرونة 10 جنيهات وزن 400 جرام 

السمك البلطي درجة أولى 70 جنيهاً

الدواجن الفريش 110 جنيهات لوزن كيلو  

وأكد صالح أن جميع المنتجات والسلع من مزارع وزارة الزراعة وبالتعاون أيضا مع القطاع الخاص، موضحا أن نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20‎‎٪ وتصل في سلع أخرى إلى 50‎ ‎٪.

وأكد أن المبادرة ستفتتح قريبا أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائية تصل عددها إلى 200 منتج وسلعة ويقام في أرض المعارض بالزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي بمشاركة أكثر من 70 عارضاً.

القيادة السياسية السلع الأساسية إطار المتابعة رئيس مجلس الوزرا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعة

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