تبكير الصرف| موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

زادت معدلات البحث عن الاخبار المتعلقة بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وهو شهر عيد الأضحى المبارك والموافق موعده فلكيًا الاحد 16 يونيو.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

نجيب في التقرير التالي عن التساؤلات المطروحة على محركات البحث المختلفة وعن صفحات التواصل الاجتماعي عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين والعاملين.

بالفعل أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بحيث يكون الصرف قبل اجازة عيد الأضحى والموافق فلكيًا الاحد 16 يونيو بحيث يكون صرف المرتبات قبل أسبوع من هذا الموعد.

ويبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2024 من الاحد 9 يونيو 2024 ويستمر على مدار 5 أيام كالمعتاد في صرف مرتبات العاملين بالدولة في الهيئات والجهات المختلفة، ومن المنافذ المعتادة للصرف للبنوك والبريد المصري وماكينات الصرف الآلي.

وبعد صرف مرتبات يونيو 2024 يتبقى على عيد الأضحى اسبوع واحد فقط ولذلك بادرت وزارة المالية بصرف المرتبات لشهر يونيو لتقفيل السنة المالية من جهة ومن جهة أخرى لحلول عيد الأضحى المبارك.

مع العلم أنه حتى الآن يتم صرف مرتبات مايو 2024 والتي بدأت من الخميس الماضي 23 مايو 2024.

جدول مرتبات يونيو 2024

ويكون جدول صرف مرتبات يونيو 2024 كالتالي

جدول مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها 12200 جنيه.

جدول مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية العالية وما يعادلها 10200 جنيه.

جدول مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية المدير العام وما يعادلها 9200 جنيه.

جدول مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الأولى وما يعادلها 8200 جنيه.

جدول مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه.

جدول مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه.

جدول مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه.

جدول مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها تبلغ 6500 جنيه.

جدول مرتبات يونيو 2024 الدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها تبلغ 6000 جنيه.