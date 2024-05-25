ننشر موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 حيث يبحث الكثيرون عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، لعام 2024، لما يزيد على 11 مليون مواطن، حيث تبدأ عملية الصرف يوم 1 يونيو 2024، على أن تستمر لمدة 6 أيام منعًا للتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، وذلك وفقًا لما اعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، في بياناتها الرسمية، بزيادة المعاشات بنسبة حوالي 15%، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رابط إلكتروني للاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 للمستفيدين من خدمة المعاشات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رابط إلكتروني للاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 للمستفيدين من خدمة المعاشات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

2- الضغط على أيقونة صاحب معاش.

3- الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

4- الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5- كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم صاحب المعاش في الخانة المخصصة له بالموقع.

6- الضغط على أيقونة استعلام.

7- تظهر البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

أماكن صرف المعاشات

يتاح صرف المعاشات من خلال عدة أماكن منعًا للتزاحم، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك أو فروع مكاتب البريد.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإقفال السنة المالية، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ الصرف يوم 9 يونيو، ويستمر حتى 13 يونيو على مدار 5 أيام متتالية منعًا للتزاحم.

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