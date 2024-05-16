الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. وبشرى سارة عن مرتبات يونيو

مرتبات
مرتبات

أسبوع واحد يبقى على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية لجدول مواعيد صرف المرتبات خلال مايو ويونيو 2024.

موعد صرف مرتبات مايو 2024

ننشر في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات مايو 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية وكذلك جدول مرتبات العاملين. 

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات مايو بحيث يكون الخميس 23 مايو 2024، ويستمر على مدار 5 أيام. 

ويكون صرف المرتبات من أماكن الصرف المعتادة وهي البنوك والمحافظ الإلكترونية وماكينات الصرف الآلي، ولذلك تهيب الوزارة بالعاملين عدم التزاحم أو التكدس حين صرف المرتبات. 

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 

وعلى عكس المتوقع أن يكون صرف مرتبات يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى والموافق فلكيًا الأحد 16 يونيو 2024، إلا أن وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي أن مرتبات شهر يونيو سيتم تبكيرها.

ووفق هذا القرار الصادر من وزارة المالية يكون صرف مرتبات يونيو بداية من الأحد 9 يونيو 2024 ويستمر صرف المرتبات على مدار 5 أيام متواصل، وهو الأسبوع السابق مباشرة لعيد الأضحى الموافق فلكيًا الأحد 16 يونيو 2024. 

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لجميع العاملين بالدولة

باقي 14 يوما.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام

جدول مرتبات مايو 2024 

مرتبات مايو 2024 الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها 12200 جنيه.

مرتبات مايو 2024 الدرجة الوظيفية العالية وما يعادلها 10200 جنيه.

مرتبات مايو 2024 الدرجة الوظيفية المدير العام وما يعادلها 9200 جنيه.

مرتبات مايو 2024 الدرجة الوظيفية الأولى وما يعادلها 8200 جنيه.

مرتبات مايو 2024 الدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه.

مرتبات مايو 2024 الدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه.

  مرتبات مايو 2024 الدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها  7000 جنيه.

 مرتبات مايو 2024 الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها  تبلغ 6500 جنيه.

 مرتبات مايو 2024 الدرجة الوظيفية  السادسة وما يعادلها  تبلغ 6000 جنيه.

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قبل عيد الأضحى.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

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موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

 

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