برلمانى: مصر تلعب دورًا أساسيًا لنشر السلام فى المنطقة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تقدم دعمًا غير مسبوق للقضية الفلسطينية، وتقف قيادة وشعبًا مع الشعب الفلسطينى الشقيق، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو البرامج التنموية التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم ولن تنجح أية محاولات من قبل دولة الاحتلال من النيل من دعم مصر للقضية الفلسطينية التى تعتبرها قضيتها الأولى.

جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف النائب عمرو هندي، أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد وفرت ولا تزال دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا في المحافل الدولية لدعم حلول سلمية وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما يعنى أن مصر لها دو ريادي في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتسعى الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التفاهم والتضامن الإقليمي لدعم القضية الفلسطينية والتحذير من استمرار الصراع الذى سيحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراع مسلح.

السلام والاستقرار في المنطقة

وتابع هندى: "الجهود الثابتة لمصر تعكس إيمانها بأن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعادلة، على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأن وقف الحرب التى يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الشقيق أمر ضروري للحفاظ على الأمن والسلم والسلام فى المنطقة بالكامل، وحق الشعب الفلسطينى أن يقرر مصيره".