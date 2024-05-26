"إوعى تشخص حالتك على جوجل".. مخاطر البحث عن الأعراض الطبية على الإنترنت

لقد سهلت التكنولوجيا الرقمية حياة الجميع من خلال سهولة توفر المعلومات عبر الإنترنت ومحركات البحث التي تحاول تقديم إجابات لاستفسارات الكثير من الناس.

وبعض الناس عندما يصابون ببعض الأمراض يقومون بالبحث عن الأعراض التي تصيبهم على جوجل قبل التوجه إلى الطبيب وفي بعض الأحيان يقومون بالتطبيب الذاتي.

وحسب موقع Hindustan times ففي حين أن الإنترنت قد جاء بالتأكيد لإنقاذ الناس من خلال مساعدتهم على فهم المشاكل التي يعانون منها، فإن الثقة العمياء بهذه المعلومات يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر.



في الواقع، لوحظ أن العديد من الأشخاص قد توقفوا عن علاجهم فجأة لأنهم يثقون بالمعلومات الطبية عبر الإنترنت أكثر من خبرة طبيبهم.

يطلق على هذا النمط اسم متلازمة IDIOT أو علاج عرقلة المعلومات المشتقة من الإنترنت ويمكن أن يزيد ذلك من خطر تفاقم الأعراض أو انتكاسها فإن الثقة بالإنترنت لكل استفسار صحي يمكن أن تزيد أيضًا من مستويات القلق لديك أو تقودك إلى اتخاذ قرارات متهورة بشأن علاجك.

ما هي متلازمة IDIOT؟

يشير IDIOT أو علاج عرقلة المعلومات المشتقة من الإنترنت إلى نمط يتوقف فيه الأشخاص عن علاجهم فجأة لأنهم يثقون بشكل أعمى بالمعلومات الطبية عبر الإنترنت.

الآثار السلبية لمتلازمة IDIOT:

ويوضح ذلك الدكتور مارك هنري، استشاري الطب الباطني، في المستشفى الملكي البريطاني قائلا: يمكن أن يكون لنمط IDIOT، أو التوقف عن العلاج بناءً على معلومات الإنترنت، آثار سلبية كبيرة على مشكلات الصحة والعلاج على المدى الطويل وذلك بسبب:

• المعلومات الخاطئة:

يعد الإنترنت مصدرًا واسعًا للمعلومات، ولكنها ليست دقيقة أو يمكن الاعتماد عليها دائمًا قد تصادف الحالات ذات نمط IDIOT معلومات مضللة أو غير صحيحة تقنعهم بالتوقف عن العلاج أو الدواء في وقت مبكر، يمكن أن تؤدي هذه المعلومات الخاطئة إلى تفاقم حالتهم أو تطور المضاعفات.

• الافتقار إلى التوجيه المهني:

يتم تحديد العلاجات الطبية بشكل عام من قبل الأطباء المتخصصين الذين لديهم آراء مستنيرة حول رعاية الحالة، عندما تعتمد الحالات على معلومات الإنترنت لإبداء الرأي حول علاجها، فإنها تتجاوز هذا التوجيه المهني، مما قد يؤثر على العلاج.



• الفهم الناقص:

يمكن أن تكون الحالات الطبية والعلاجات معقدة، وقد لا توفر معلومات الإنترنت فهمًا شاملًا للعوامل المعنية قد تتوقف الحالات المصابة بنمط IDIOT عن العلاج دون أن تفهم تمامًا الأسباب الكامنة وراء ذلك أو العواقب الضمنية لسلوكها.

• التهديد بالانتكاس أو التقدم:

تتطلب العديد من الحالات الطبية علاجًا مستمرًا لإدارة الأعراض، مما يساعد على الانتكاس أو إبطاء تقدم الشكوى، يمكن أن يؤدي التوقف عن العلاج بناءً على معلومات الإنترنت إلى زيادة خطر الانتكاس أو تطور الحالة الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية بمرور الوقت.

• التأخر في طلب المساعدة:

إذا توقفت الحالات عن علاجها دون استشارة أخصائي الرعاية الصحية، فقد تتفاقم حالتها يمكن أن يؤثر هذا الاحتجاز على الفرص الضائعة للتدخل المبكر وتعديلات العلاج التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تحسين المشكلات.



• التأثير الدماغي:

قد يكون العيش مع حالة طبية معتادة أو خطيرة أمرًا مرهقًا، ويعد البحث عن المعلومات عبر الإنترنت طريقة شائعة لإدارة الحالات، ومع ذلك، فإن مواجهة معلومات غير موافقة أو مخيفة يمكن أن تزيد من القلق والتساؤل، مما يدفع الحالات إلى إبداء آراء متهورة حول علاجها.