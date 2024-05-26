احذر.. الاستيقاظ خلال فترة الليل والنوم بالنهار يهدد حياتك الصحية

النوم صباحًا بدلًا من الليل هو سلوك غير طبيعي يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة للفرد. النوم الليلي يلعب دورًا مهمًا في تجديد خلايا الجسم وإصلاح الأنسجة، وبالتالي فإن تغييره قد يؤدي إلى عدة مخاطر صحية نذكر منها ما يلي، وفقا لما جاء فى موقع “هيلث” المهتم بالشأن الطبي.

اضطرابات النوم:

النوم في النهار يعرض الشخص لصعوبات في الحصول على نوم عميق ومريح، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأرق واضطرابات النوم الأخرى. الضوء الطبيعي خلال النهار قد يعوق إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد في تنظيم النوم.

التأثير على الصحة النفسية:

الأفراد الذين ينامون في الصباح قد يواجهون مشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب. النظام اليومي غير المنتظم يؤثر سلبًا على الحالة المزاجية، مما يزيد من التوتر ويقلل من الشعور بالراحة النفسية.

مشاكل في الجهاز الهضمي:

النوم خلال النهار يعطل النمط الطبيعي للأكل والهضم، مما قد يؤدي إلى مشكلات مثل الحموضة المعوية، ومتلازمة القولون العصبي، واضطرابات أخرى في الجهاز الهضمي.

ضعف الجهاز المناعي:

النوم الليلي الجيد يعزز مناعة الجسم. في المقابل، النوم النهاري يضعف الجهاز المناعي، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

زيادة الوزن والسمنة:

النوم في النهار والاستيقاظ ليلًا يؤدي إلى اضطراب في التمثيل الغذائي، وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية والسكرية، مما يزيد من مخاطر زيادة الوزن والسمنة.

التأثير على الأداء والإنتاجية:

الأشخاص الذين ينامون في النهار قد يعانون من انخفاض في التركيز والإنتاجية. الجهاز العصبي يحتاج إلى النوم الليلي لاستعادة نشاطه وتجديد طاقته.

التأثير على العلاقات الاجتماعية:

النوم في النهار يجعل من الصعب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والقيام بالواجبات اليومية، مما قد يؤدي إلى عزلة اجتماعية وتأثير سلبي على العلاقات الشخصية والمهنية.

للحفاظ على صحة جيدة، ينصح بالنوم ليلًا والاستيقاظ صباحًا، والالتزام بروتين يومي يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم والحياة بشكل عام.