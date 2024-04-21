الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

التحدث أثناء النوم.. أسبابه ونصائح لعلاجه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يؤثر الحديث أثناء النوم على كل من الأطفال والبالغين، ويصنف على أنه نوع من أنواع الباراسومنيا، وهو سلوك يحدث أثناء النوم، ونوضح في السطور التالية كل ما تحتاج لمعرفته حول الحديث أثناء النوم واستكشاف أسبابه وأعراضه وعلاجاته المحتملة.

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التحدث أثناء النوم

وفقا لموقع  health  الطبي، فهو حالة منتشرة على نطاق واسع، وغالبًا ما تكون غير ضارة، ولا تعتبر عادةً مشكلة طبية. قد ينطق الأشخاص الذين يتحدثون أثناء النوم أي شيء بدءًا من الأصوات البسيطة وحتى الجمل المعقدة، وفي بعض الأحيان ينخرطون في محادثات مع أنفسهم أو حتى مع كيانات غير مرئية.

 

يعاني العديد من الأفراد، بغض النظر عن العمر أو الجنس، من التحدث أثناء النوم. كثيرًا ما ينخرط الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات في هذا السلوك، ويشارك حوالي نصفهم في المحادثات الليلية. وعلى الرغم من أن البالغين أقل شيوعًا، إلا أنهم يساهمون أيضًا في الحوار الليلي، حيث يستمر حوالي 5٪ منهم في هذه العادة حتى مرحلة البلوغ. قد يكون للحديث أثناء النوم أيضًا مكون وراثي، وهو موجود في العائلات ويؤثر على أجيال متعددة.

السبب العلمي

في حين أن السبب الدقيق للحديث أثناء النوم لا يزال غير معروف، إلا أنه يمكن أن يحدث أثناء أي مرحلة من مراحل النوم وقد يرتبط أو لا يرتبط بالحلم. يمكن لعوامل مثل الإجهاد العاطفي، وبعض الأدوية، والحمى، واضطرابات الصحة العقلية، وتعاطي المخدرات أن تساهم في الحديث أثناء النوم. في بعض الحالات، قد يكون التحدث أثناء النوم أحد أعراض اضطرابات النوم الأساسية مثل اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة (RBD)، أو الرعب أثناء النوم، أو اضطراب الأكل الليلي المرتبط بالنوم (NS-RED).

 

في معظم الحالات، لا يتطلب الحديث أثناء النوم علاجًا محددًا. ومع ذلك، قد تكون استشارة أخصائي النوم مفيدة إذا أصبح الحديث أثناء النوم مزعجًا أو إذا كان مصحوبًا باضطرابات نوم أو حالات صحية أخرى. يمكن أن يساعد الاحتفاظ بمذكرات النوم في تحديد الأنماط والمحفزات، مما يساعد في تشخيص وإدارة الحديث أثناء النوم. قد تساعد تغييرات نمط الحياة، مثل تقليل التوتر والحفاظ على جدول نوم ثابت، على تقليل نوبات التحدث أثناء النوم.

 

وتعتبر تقنيات إدارة النوم وترتيبات النوم البديلة، مثل الأسرة المنفصلة أو أجهزة حجب الضوضاء، يمكن أن يخفف من الاضطرابات الناجمة عن التحدث أثناء النوم.

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