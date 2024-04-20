8 مصادر مخفية للمواد الكيميائية الخطرة في نظامنا الغذائي والتي تضرنا

يعتبر استخدام المواد الكيميائية في الممارسات الزراعية، أمرًا خطيرًا يرفع من المخاطر الصحية، ومن المبيدات الحشرية إلى مبيدات الفطريات، يمكن أن يكون للعديد من المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة آثار صحية خطيرة، فيما يلي ثمانية مصادر مخفية للمواد الكيميائية الخطرة في طعامك والتي يمكن أن تضر بصحتك:

1. المونوكروتوفوس: يوجد هذا المبيد الحشري القوي عادة في الفواكه مثل التفاح والخضروات مثل البطاطس.

تم ربط التعرض للمونوكروتوفوس بأضرار عصبية، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وفي الحالات الشديدة، والوفيات.

2. أوكسي ديميتون ميثيل: يتواجد هذا المبيد في الفواكه مثل التفاح والخضروات مثل السبانخ، ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وتهيج الجلد وتأثيرات ضارة على الجهاز العصبي.

3. الخلات: وفقًا لمانيندر سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة CEF، "يستخدم الخلات على نطاق واسع في الحمضيات والعنب والخضروات مثل الفلفل، ويمكن أن يؤدي التعرض للخلات إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وأضرار في الجهاز العصبي."

4. البروفينوفوس: يوجد في الفواكه مثل التفاح والعنب وكذلك الخضروات مثل الطماطم والبطاطس، ويرتبط هذا المبيد باضطرابات النمو ومشاكل الإنجاب وتأثيرات ضارة على الكبد والكلى.

5. الألاكلور: على الرغم من استخدامه في المقام الأول على الذرة وفول الصويا، إلا أنه يمكن أن يلوث الخس والجزر والبطاطس. ويرتبط التعرض للألاكلور بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، خاصة في الكبد والكلى.

6. الكلوروثالونيل: يوجد في الفواكه مثل التفاح والفراولة، وكذلك الخضروات مثل الطماطم والخيار، ويصنف هذا المبيد للفطريات على أنه مادة مسرطنة محتملة للإنسان. يمكن أن يسبب تهيج الجلد ومشاكل في الجهاز التنفسي ومشاكل صحية طويلة الأمد.

7. الميثوميل: يوجد هذا المبيد الحشري عادة على الطماطم والعنب والخس والجزر. يمكن أن يؤدي التعرض قصير المدى للميثوميل إلى الغثيان والقيء وضيق التنفس، في حين أن التعرض طويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى تلف عصبي.

8. الغليفوسات: يوجد في العديد من المحاصيل، بما في ذلك الذرة وفول الصويا المعدلة وراثيا والقمح والشوفان والحبوب الأخرى، وقد ارتبط التعرض للغليفوسات بالسرطان ومشاكل الإنجاب واضطرابات في نظام الغدد الصماء.

إن إدراك هذه المصادر الخفية للمواد الكيميائية في طعامنا أمر بالغ الأهمية لحماية صحتنا. إن اتخاذ خطوات مثل اختيار المنتجات العضوية، وغسل الفواكه والخضروات جيدًا، والدعوة إلى الممارسات الزراعية المستدامة يمكن أن يساعد في تقليل التعرض وتقليل المخاطر المرتبطة بهذه المواد الكيميائية الضارة، ابق متعلمًا واتخذ قرارات واعية من أجل غد أكثر صحة.