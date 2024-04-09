المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بالأغذية يصدر تقريرا عن إنجازاته خلال 2024

أصدر المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تقريرا عن إنجازاته وأنشطته خلال العام 2024، تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير تقنيات العمل في المعاهد والمعامل البحثية التابعة للوزارة واتباع أفضل المعايير الدولية.

الربع الأول للعام الحالي 2024

وقال الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل ان الثلاثة أشهر الماضية من العام تضمنت عدة إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي على النحو التالي وأولها أهم الإنجازات المحلية:

- الاعتمادات الدولية:

1- تجديد اعتماد المعمل من هيئة الاعتماد الأمريكية (A2LA – American Association for Laboratory Accreditation ISO 17025) للعام الثاني على التوالي طبقًا للمواصفة الدولية.

2- تجديد منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة (ISO 45001، ISO 14001).

- تطوير ورفع كفاءة المعمل:

- دعم أقسام المعمل المختلفة من تدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات بأقسام متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، المواد الملامسة للأغذية.

- تم زيادة وإدراج أكثر من 15 تحليل جديد من الملوثات وفقًا لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها.

- كما أنه جاري العمل على زيادة خدمات المعمل أفقيًا حيث بدء العمل التجريبي لفرع المعمل الجديد بمحافظة الإسماعيلية وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة في مجال تحليل ملوثات الأغذية وتم اعتماده من هيئة الاعتماد الأمريكية طبقًا للمواصفة الدولية

A2LA)– American Association for Laboratory Accreditation ISO 17025):

ثانيا الدور العلمي والمجتمعي:

1- شارك المعمل في أكثر من عشر ورش عمل وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والمحاصيل التصديرية بالتعاون مع جهات مختلفة.

2- قام المعمل بتنظيم عدد 5 ورش عمل مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجمعية كروب لايف مصر وجمعية هيا وشركات تصديرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

3- حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير في مجال عمل المعمل والمشاركة في تحكيم رسالة ماجستير بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية.

4- قام المعمل من خلال مركز التدريب التابع له بتنظيم عدة برامج تدريبية لأكثر من 35 متدرب من القطاع الخاص والحكومي والجهات البحثية والجامعات المصرية في مجالات سلامة الغذاء ونظم الجودة.

5- استقبل المعمل أكثر من 75 طالب من طلاب الجامعات المصرية لزيارة المعمل والاطلاع على ما يقدمه من خدمات مختلفة.

6- مشاركة المعمل في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.

ثالثا أهم الإنجازات الدولية:

- مشاركة المعمل في زيادة الصادرات الزراعية:

1- يعتبر المعمل أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية ومن أهمها الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والبطاطس والعنب.

2- يعتبر المعمل أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية خلال الربع الأول لهذا العام ومن أهمها الموالح والفراولة والفول السوداني والبطاطس حيث قام المعمل هذا العام بتحليل عدد عينات بلغ نحو 81468 تحليل، منها 15756عينة موجهة للتصدير بنسبة قدرت بحوالي 19% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الربع الأول، كما قام المعمل بتحليل عدد عينات 19144 عينة من العينات الواردة لمصر بنسبة قدرت بحوالي 23% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال نفس الفترة في حين تم تحليل عدد 43674 عينة لتأكيد جودة منتج العملاء وفقًا لمتطلباتهم بنسبة قدرت بحوالي 53% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الربع الأول لعام 2024. والجدير بالذكر زيادة عدد العينات خلال الربع الأول لعام 2024 مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13%.

- الزيارات الدولية للمعمل:

- استقبل المعمل وفد رسمي من المملكة المغربية الشقيقة للاطلاع على أنشطة المعمل ودوره في مجال سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون بين الدولتين خلال زيارته الرسمية للحجر الزراعي المصري.

ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة.