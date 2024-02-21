الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الزراعة" تعلن اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية تجديد الاعتماد للأيزو

معمل سمارت لاب
معمل سمارت لاب

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية (SDS-Lab.) التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية إجراءات تجديد الاعتماد السنوى للأيزو ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطنى للاعتماد (ايجاك) بنجاح.

اعتماد المعمل تم من خلال الخبراء التابعين لهئية الـ EGAC، حيث قاموا بالفحص والتدقيق فى نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز وقال الدكتور أحمد شلبي، المشرف على المعمل إن ذلك يأتى في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور محسن أبورحاب، مدير المعهد بأهمية متابعة العمل نحو مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمه للعاملين فى القطاع الزراعى لدعم الصادرات المصرية وبما يسهم فى حماية المستهلك المصري.

الزراعة واستصلاح الاراض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معمل سمارت الاعتماد المعمل بالفحص العاملين القصير

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

الأكثر قراءة

عاجل.. مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

خريطة الفرص الاستثمارية.. وزير قطاع الأعمال: مصانع عملاقة للألومنيوم والأدوية وألبان الأطفال

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية