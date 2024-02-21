الزراعة" تعلن اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية تجديد الاعتماد للأيزو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية (SDS-Lab.) التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية إجراءات تجديد الاعتماد السنوى للأيزو ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطنى للاعتماد (ايجاك) بنجاح.

اعتماد المعمل تم من خلال الخبراء التابعين لهئية الـ EGAC، حيث قاموا بالفحص والتدقيق فى نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز وقال الدكتور أحمد شلبي، المشرف على المعمل إن ذلك يأتى في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور محسن أبورحاب، مدير المعهد بأهمية متابعة العمل نحو مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمه للعاملين فى القطاع الزراعى لدعم الصادرات المصرية وبما يسهم فى حماية المستهلك المصري.