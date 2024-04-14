الأحد 14 أبريل 2024
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مصر

وزير الزراعة يتفقد معامل معهد الصحة الحيوانية ومتبقيات المبيدات

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معامل معهد الصحة الحيوانية ومتبقيات المبيدات لمتابعة سير العمل ولقاء الباحثين، وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان والدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية

القصير أكد أن الهدف من الزيارة متابعة سير العمل في المعامل المعنية بمنظومة سلامة الغذاء للسوق المحلى ودعم الصادرات الزراعية المصرية حيث اشاد بالجهود التي يقوم بها الباحثين في هذا المجال.


وقال إن الوزارة تمتلك مجموعة من المعامل على أعلى مستوى لفحص الأغذية سواء المطروحة في الأسواق المحلية أو للتصدير وأصبحت معامل مرجعية ودولية للاتحاد الإفريقي ومنطقة الشرق الأوسط حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة في مجال سلامة الغذاء النباتي وذات الأصل الحيواني.


وأضاف وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث والتطوير والمعامل وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي لأنه يرتبط بالأمن القومي للدول، مشيرا إلى أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية مثل الأراضى والمياه أصبح الاهتمام بزيادة الإنتاجية هو الحل السحرى لمواجهة التحديات والأزمات ويأتي ذلك من خلال البحوث التطبيقية.

 

وتابع "القصير" أن الدولة تسخر كل إمكانياتها لدعم منظومة الأمن الغذائي والأنشطة المرتبطة بالزراعة، مؤكدا أن قطاع الزراعة شهد خلال حكم الرئيس السيسي نهضة غير مسبوقة وإجراءات استباقية مكنت الدولة من مواجهة التحديات والأزمات العالمية وتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

 

وفي نهاية الجولة وجه وزير الزراعة، الباحثين ببذل مزيد من الجهد لمواكبة النهضة التي تشهدها منظومة الصادرات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية العام الماضي 7،5 مليون طن ونسعى إلى تجاوز الـ 8 ملايين طن هذا العام، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي لزيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.

كما وجه بتكثيف الرقابة على المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية وأخذ عينات عشوائية من الأسواق ومنافذ بيع الجملة والقطاعي وتحليلها في معامل الوزارة لضمان سلامة الغذاء للمواطن المصري،مع اتخاذ كافة الاجراءات والرقابة والحوكمة لضمان عدم التلاعب في نتائج التحليل بعد استلامها.

وزير الزراعة يتفقد معامل معهد الصحة الحيوانية ومتبقيات

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