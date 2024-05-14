"OpenAI" تُهدد عرش "جوجل" بطرح "GPT-4o" المجاني

كشفت شركة أوبن إيه آي (Open AI)، أمس، النقاب عن تطورات في نموذجها الرائد للذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تكثيف المنافسة مع شركة "جوجل" وغيرها من مجموعات التكنولوجيا الكبرى التي تسعى إلى تحقيق اختراقات في عالم التكنولوجيا.

وأعلنت الشركة الناشئة في سان فرانسيسكو، عن سلسلة من التحسينات على نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 الخاص بها في حدث أقيم الإثنين، بما في ذلك القدرة على تفسير الصوت والفيديو والصور والرموز، وذلك وفق صحيفة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

خصائص تطبيق GPT-4o المجاني للذكاء الاصطناعي

وقالت ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا، إن التحديث، الجديد يحمل اسم (GPT-4o)، وهو "يوفر ذكاءً على مستوى GPT-4، ولكنه أسرع بكثير ويحسن القدرات عبر النص والرؤية والصوت.

وبحسب الصحيفة تأتي هذه التحديثات قبل يوم واحد فقط من مؤتمر جوجل السنوي للمطورين، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من الإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما يزيد من المنافسة الشرسة بين الشركات في حدود التكنولوجيا لبناء نماذج يمكنها التوفيق بين النصوص والصور والصوت والتعليمات البرمجية، وإكمال مهام معينة بشكل مستقل.

وقالت "موراتي"، إن فريقها "ليس لديه أدنى فكرة عما تفعله جوجل"، وأن توقيت الحدث كان من قبيل الصدفة، مشيرة إلى أن التحديثات التي تم الإعلان عنها أمس من شأنها أن "تغير نموذج" التفاعل بين البشر والآلات.

وستقدم الشركة نموذجها الجديد (GPT-4o) مجانا، فيما قالت موراتي إن هذه طريقة ملموسة للغاية بالنسبة لهم للمضي قدمًا بمهمتهم المتمثلة في توفير هذه الفوائد للجميع وهذا ليس أمرا هينا.

وأوضحت الصحيفة، أن شركة "OpenAI" حددت وتيرة السباق لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة القوة منذ إطلاق برنامج الدردشة "ChatGPT" الخاص بها في نوفمبر 2022، وأدت هيمنتها المبكرة في هذا المجال إلى رفع قيمتها إلى أكثر من 80 مليار دولار.

OpenAI تهدد شركات التكنولوجيا المنافسة

وقال سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن نموذج الذكاء الاصطناعي التالي للشركة سيكون "أفضل ماديًا" من GPT-4، لكن شركة OpenAI سعت إلى تخفيف التوقعات بأن إطلاق النموذج الجديد كان وشيكًا والذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم إصداره في النصف الأول من عام 2024.

ومن المرجح أن تشارك "OpenAI" تحديثًا لـ"GPT-5" العام الجاري، وفقًا لموراتي، على الرغم من أنها لم تحدد الموعد بشكل محدد.

في غضون ذلك، ضيقت الشركات الناشئة بما في ذلك Anthropic وMistral، وكذلك شركات التكنولوجيا الكبرى مثلب جوجل وميتا، الفارق المبكر لشركة OpenAI، وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إكمال المهام المعقدة وإنشاء أسطر من التعليمات البرمجية أو النصوص أو الصور.

واشتعلت المنافسة بين الشركات من خلال توريد أشباه الموصلات القوية بشكل متزايد، وخاصة وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، وقد أعطى ذلك لشركة الرقائق دورًا مركزيًا في الدفع نحو تطوير الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الصحيفة توجد شراكة بين OpenAI وشركة مايكروسوفت Microsoft تحصل بموجبها على 13 مليار دولار وتزويدها بمتطلبات الحوسبة والوصول إلى الرقائق الالكترونية، ومع هذا أبرمت مايكروسوفت أيضا صفقات أخرى مع شركات ناشئة منافسة بما في ذلك شركتي Inflection وMistral، تعمل على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي من شأنها أن تتنافس مع تكنولوجيا شركة OpenAI.