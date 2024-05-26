حافظ فاروق يؤدى اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ خلفًا للراحل عبدالخالق عياد

أدى النائب حافظ فاروق حافظ محمد حسين وشهرته حافظ فاروق اليمين القانونية كنائب بمجلس الشيوخ.

جاء أداء النائب لليمين الدستورية والقانونية بعد أن تلا المذيع الداخلي للجلسة العامة رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التي وردت للمجلس تفيد باسم المرشح الاحتياطي للنائب الراحل عبدالخالق عياد عن قائمة القاهرة الكبري ووسط الدلتا.

وتنص المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن يحل المرشح الاحتياطي بدلا من المرشح الأصلي حال خلو المقعد البرلماني بالوفاة أو غير ذلك.

جدول أعمال جلسة الشيوخ اليوم

ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلسته العامة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الأوقاف ومنها مال الوقف وتنميته وملف فرش المساجد وملف إحلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين أحوالهم المالية.

حيث يتضمن جدول الأعمال عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية. ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025.

كما يحيل مجلس الشيوخ 7 تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.