"الشيوخ" يقف دقيقة حدادًا على روح النائب عبدالخالق عياد

وقف مجلس الشيوخ دقيقة صمت وحداد على روح الفقيد النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي وافتة المنية الأسبوع الماضي وقام أعضاء المجلس بقراءة فاتحة الكتاب ترحمًا عليه.

ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الفقيد النائب عبدالخالق عياد قائلًا بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى الزميل العزيز المرحوم عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات والعطاء.

فقد عمل المهندس عبدالخالق عياد في وزارة البترول والعديد من الشركات المصرية والعربية والأمريكية منذ تخرجه، حيث تدرج في العديد من المناصب حتى شغل الفقيد منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٠.

كما انتخب عضوًا بمجلس الشيوخ للفصل التشريعى الحالي وتولى رئاسة لجنة الطاقـــة والبيـئــة والـقــوى العامـلــة حتى وفاته، رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقًا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم عدد من الملفات في مقدمتها، عرض طلبي مناقشة عامة، وكذلك إحالة عدد من التقارير الخاصة باللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، فضلًا عن إعلان خلو مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلب مناقشة عامة، مقدمًا من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.