برلمانية: مصر تبذل جهودا مضنية ومساعي متواصلة لوقف الحرب في غزة

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مصر تبذل جهودا مضنية ومساعي متواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة واحتواء الأزمة الراهنة من خلال الاتصالات المُكثفة مع طرفى الصراع وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية.

ولفت التمامى فى تصريحات صحفية اليوم، إلى ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على خطوط ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والعمل بالتوازى على مُعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى رفض مصر التام لسيطرة إسرائيل على معبر رفح، ما أدى إلى الحيلولة دون نفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين فى القطاع، وضرورة أن تتحمل إسرائيل مسئوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ورفض مصر كذلك، لأية عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ومُحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكدت النائبة ولاء التمامي، أن ثوابت مصر بخصوص القضية الفلسطينية والعدوان الحالي على قطاع غزة واضحة تماما، ومعلنة منذ اللحظة الأولى. فالقاهرة تكشف خطط حكومة الاحتلال تماما وأغراضها الخبيثة.

واختتمت بالقول، إن سعي إسرائيل لسياسة حافة الهاوية لن يجدي كما أن بحثها عن انتصار زائف داخل قطاع غزة، على جثث الفلسطينيين لن يحقق لها الأمن والاستقرار ولا بد من الانصياع لحكمة ورؤية مصر وباب التسوية السياسية.