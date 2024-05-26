الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى مصر

مواد البناء
مواد البناء

لم تتحرك أسعار مواد البناء في معاملات السوق العمراني من المصري من أسابيع ومازالت تستقر عند نفس القيمة التي يتم البيع والشراء بها حيث يبلغ متوسط سعر طن حديد عز 42 ألف جنيه.

 

ننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 مايو 2024 وأسعار مواد البناء وفق الأسعار المتداولة من المصنع للتجار دون حساب الأسعار بعد وصولها للمستهلك حيث تختلف من تاجر لآخر. 

 

سعر الحديد اليوم في مصر 

سعر حديد بشاى 41،000 جنيه

 سعر حديد العتال 39،000 جنيه

 سعر حديد المعادى 38،000 جنيه

سعر حديد الكومى  38،000 جنيه

 سعر حديد المراكبى   41،000 جنيه

سعر حديد عطيه 38،500 جنيه

سعر حديد العشري  37،500 جنيه

 سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه

 سعر حديد مصر ستيل   38،000 جنيه

سعر حديد بيانكو  38،000 جنيه

 سعر حديد المصريين   41،000 جنيه

سعر حديد سرحان   38،000 جنيه

مع العلم أن الاسعار لمتوسط 30 طن على الأقل. 

 

سعر حديد عز في مصر اليوم 

سعر حديد عز للموزع 40،700 جنيه وذلك للطن تسليم أرض المصنع.

أما سعر حديد عز الإسترشادى لبيع تجار الجملة 41،718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

 وسعر حديد عز الإسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42،165 جنيه وذلك للطن تسليم أرض المخزن.

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سعر الأسمنت اليوم 

 

سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه

 سعر اسمنت السهم 1،950 جنيه

سعر أسمنت الفهد  1،940 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه

 سعر العسكري بني سويف   1،960 جنيه

سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيه

 سعر جنوب الوادي 1،960 جنيه

 سعر أسمنت المخصوص   2،010 جنيه

 سعر أسمنت السويس 2،020 جنيه

سعر أسمنت السويدي 2،140 جنيه

 سعر أسمنت العسكري   1،950 جنيه

 سعر أسمنت النصر 1،990 جنيه

 سعر أسمنت سيناء 42.5   1،950 جنيه

 سعر أسمنت حلوان 2،020 جنيه

 سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه

 سعر أسمنت المهندس   2،100 جنيه

 سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه

 سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه

 سعر أسمنت الممتاز   2،100 جنيه

 سعر أسمنت التعمير   2،030 جنيه

سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه

 سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه

سعر أسمنت المصريين   2،060 جنيه

سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه

 سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه

 سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه

سعر أسمنت أسوان  2،180 جنيه

سعرأسمنت السد العالي 2،170 جنيه

سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه

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