سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى مصر
لم تتحرك أسعار مواد البناء في معاملات السوق العمراني من المصري من أسابيع ومازالت تستقر عند نفس القيمة التي يتم البيع والشراء بها حيث يبلغ متوسط سعر طن حديد عز 42 ألف جنيه.
ننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 مايو 2024 وأسعار مواد البناء وفق الأسعار المتداولة من المصنع للتجار دون حساب الأسعار بعد وصولها للمستهلك حيث تختلف من تاجر لآخر.
سعر الحديد اليوم في مصر
سعر حديد بشاى 41،000 جنيه
سعر حديد العتال 39،000 جنيه
سعر حديد المعادى 38،000 جنيه
سعر حديد الكومى 38،000 جنيه
سعر حديد المراكبى 41،000 جنيه
سعر حديد عطيه 38،500 جنيه
سعر حديد العشري 37،500 جنيه
سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 38،000 جنيه
سعر حديد بيانكو 38،000 جنيه
سعر حديد المصريين 41،000 جنيه
سعر حديد سرحان 38،000 جنيه
مع العلم أن الاسعار لمتوسط 30 طن على الأقل.
سعر حديد عز في مصر اليوم
سعر حديد عز للموزع 40،700 جنيه وذلك للطن تسليم أرض المصنع.
أما سعر حديد عز الإسترشادى لبيع تجار الجملة 41،718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.
وسعر حديد عز الإسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42،165 جنيه وذلك للطن تسليم أرض المخزن.
سعر الأسمنت اليوم
سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه
سعر اسمنت السهم 1،950 جنيه
سعر أسمنت الفهد 1،940 جنيه
سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه
سعر العسكري بني سويف 1،960 جنيه
سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيه
سعر جنوب الوادي 1،960 جنيه
سعر أسمنت المخصوص 2،010 جنيه
سعر أسمنت السويس 2،020 جنيه
سعر أسمنت السويدي 2،140 جنيه
سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه
سعر أسمنت النصر 1،990 جنيه
سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه
سعر أسمنت حلوان 2،020 جنيه
سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2،100 جنيه
سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه
سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2،100 جنيه
سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه
سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه
سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه
سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه
سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه
سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه
سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه
سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه
سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه
سعرأسمنت السد العالي 2،170 جنيه
سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه