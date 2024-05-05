سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 مايو 2024
يتأثر سعر الحديد والأسمنت في مصر مثل غيره من السلع والمنتجات بالتقلبات والأسعار العالمية، وانخفاض السعر يعني أن السعر العالمي يشهد انخفاضا هو الآخر وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع أسعار مواد البناء.
وفي التقرير التالي نرصد سعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 مايو 2024 في السوق المصرية من الشركات الأبرز في السوق ويكثر الطلب عليها.
سعر الحديد اليوم
مازال يستقر سعر حديد بشاى عند 41000 جنيه
كذلك الحالب بالنسبة لسعر حديد العتال 39000 جنيه
وسعر حديد المعادى 38000 جنيه وكان في نفس سعره حديد الكومى 38000 جنيه
اما سعر حديد المراكبى استقر عند 41000 جنيه
وبالنسبة لسعر حديد عطيه 38500 جنيه
سعر حديد العشري 37500 جنيه
سعر حديد الجيوشي 39000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه
سعر حديد بيانكو 38000 جنيه
سعر حديد المصريين 41000 جنيه
سعر حديد سرحان 38000 جنيه
سعر حديد عز اليوم في مصر
وبلغ سعر حديد عز في معاملاته اليومية 42000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
سجل أسمنت المعلم 1980 جنيها
سجل أسمنت السهم 1950 جنيها
سجل أسمنت الفهد 1940 جنيها
سجل أسمنت وادي النيل 1950 جنيها
سجل العسكري بني سويف 1960 جنيها
سجل أسمنت المسلح 2020 جنيها
سجل جنوب الوادي 1960 جنيها
سجل أسمنت المخصوص 2010 جنيهات
سجل أسمنت السويس 2020 جنيها
سجل أسمنت السويدي 2140 جنيها
سجل أسمنت العسكري 1950 جنيها
سجل أسمنت النصر 1990 جنيها
سجل أسمنت سيناء 42.5 1950 جنيها
سجل أسمنت حلوان 2020 جنيها
سجل أسمنت المنيا 2000 جنيه
سجل أسمنت المهندس 2100 جنيه
سجل أسمنت تايتان 2030 جنيها
سجل أسمنت المصري 2000 جنيه
سجل أسمنت الممتاز 2100 جنيه
سجل أسمنت التعمير 2030 جنيها
سجل أسمنت الصعيد 1990 جنيها
سجل أسمنت أسيوط 2150 جنيها
سجل أسمنت المصريين 2060 جنيها
سجل أسمنت العامرية عادة 2195 جنيها
سجل أسمنت البرج 2210 جنيهات
سجل أسمنت الماكس 2260 جنيها
سجل أسمنت النهضة 2270 جنيها
سجل أسمنت أسوان 2180 جنيها
سجل أسمنت السد العالي 2170 جنيها
سجل أسمنت قنا 2310 جنيهات
سعر الطوب
سعر طوب أحمر 24×11×6 سم 1000 جنيه
سعر طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه
سعر طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه
سعر طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها
سعر طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها
سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه
سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه
سعر طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1500 جنيه
سعر الرمل والزلط
سعر رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
سعر رمل خشن متر مكعب 100 جنيه
سعر زلط عادة متر مكعب 215 جنيها
سعر زلط فينو متر مكعب 310 جنيهات
سعر زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيها
سعر زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها