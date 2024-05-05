سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 مايو 2024

يتأثر سعر الحديد والأسمنت في مصر مثل غيره من السلع والمنتجات بالتقلبات والأسعار العالمية، وانخفاض السعر يعني أن السعر العالمي يشهد انخفاضا هو الآخر وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع أسعار مواد البناء.

وفي التقرير التالي نرصد سعر الحديد والأسمنت وأسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 مايو 2024 في السوق المصرية من الشركات الأبرز في السوق ويكثر الطلب عليها.

سعر الحديد اليوم

مازال يستقر سعر حديد بشاى عند 41000 جنيه

كذلك الحالب بالنسبة لسعر حديد العتال 39000 جنيه

وسعر حديد المعادى 38000 جنيه وكان في نفس سعره حديد الكومى 38000 جنيه

اما سعر حديد المراكبى استقر عند 41000 جنيه

وبالنسبة لسعر حديد عطيه 38500 جنيه

سعر حديد العشري 37500 جنيه

سعر حديد الجيوشي 39000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه

سعر حديد بيانكو 38000 جنيه

سعر حديد المصريين 41000 جنيه

سعر حديد سرحان 38000 جنيه

سعر حديد عز اليوم في مصر

وبلغ سعر حديد عز في معاملاته اليومية 42000 جنيه



سعر الأسمنت اليوم

سجل أسمنت المعلم 1980 جنيها

سجل أسمنت السهم 1950 جنيها

سجل أسمنت الفهد 1940 جنيها

سجل أسمنت وادي النيل 1950 جنيها

سجل العسكري بني سويف 1960 جنيها

سجل أسمنت المسلح 2020 جنيها

سجل جنوب الوادي 1960 جنيها

سجل أسمنت المخصوص 2010 جنيهات

سجل أسمنت السويس 2020 جنيها

سجل أسمنت السويدي 2140 جنيها

سجل أسمنت العسكري 1950 جنيها

سجل أسمنت النصر 1990 جنيها

سجل أسمنت سيناء 42.5 1950 جنيها

سجل أسمنت حلوان 2020 جنيها

سجل أسمنت المنيا 2000 جنيه

سجل أسمنت المهندس 2100 جنيه

سجل أسمنت تايتان 2030 جنيها

سجل أسمنت المصري 2000 جنيه

سجل أسمنت الممتاز 2100 جنيه

سجل أسمنت التعمير 2030 جنيها

سجل أسمنت الصعيد 1990 جنيها

سجل أسمنت أسيوط 2150 جنيها

سجل أسمنت المصريين 2060 جنيها

سجل أسمنت العامرية عادة 2195 جنيها

سجل أسمنت البرج 2210 جنيهات

سجل أسمنت الماكس 2260 جنيها

سجل أسمنت النهضة 2270 جنيها

سجل أسمنت أسوان 2180 جنيها

سجل أسمنت السد العالي 2170 جنيها

سجل أسمنت قنا 2310 جنيهات

سعر الطوب

سعر طوب أحمر 24×11×6 سم 1000 جنيه

سعر طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه

سعر طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه

سعر طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها

سعر طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها

سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه

سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه

سعر طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1500 جنيه

سعر الرمل والزلط

سعر رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

سعر رمل خشن متر مكعب 100 جنيه

سعر زلط عادة متر مكعب 215 جنيها

سعر زلط فينو متر مكعب 310 جنيهات

سعر زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيها

سعر زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها