السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الـ12 يا أهلي.. شاهد أهازيج الجماهير على مقاهي القاهرة والجيزة في نهائي إفريقيا (بث مباشر)

مباراة الأهلى والترجي
مباراة الأهلى والترجي

تجمع العديد من المواطنين على مختلف مقاهي القاهرة والجيزة لمتابعة مباراة الأهلى والترجي، وشهدت المقاهي حالة من الحماس والتشجيع من قبل الجمهور على المقاهي.

ورصدت "الدستور" في بث مباشر الأجواء الحماسية والتشجيعية داخل إحدى المقاهي.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.

 

وكان قد أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الترجي التونسي في إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانطلقت المباراة في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب حماد العقربي برادس، بالتعادل بدون أهداف.

ويقود الفلسطيني وسام أبوعلي هجوم الأهلي في مباراة اليوم، فيما يشارك كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلًا من علي معلول المصاب.

واستبعد مارسيل كولر من مباراة اليوم كلًا من: "عمرو السولية، علي معلول، محمد الضاوي كريستو، للإصابة، فيما يغيب كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح، بسبب رؤية المدرب الفنية".

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد.

وسط الملعب: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبوعلي، حسين الشحات.

فيما جاءت دكة بدلاء الأهلي على النحو الآتي: "محمد الشناوي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أحمد عبدالقادر، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، محمود عبدالمنعم كهربا، أنتوني موديست".

ويسعى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة، للتتويج رسميًا باللقب للمرة الـ12 في تاريخ المارد الأحمر، كما أن التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء يذهب بالفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرة، لتحديد هوية الفائز بـ"الأميرة السمراء".

وعلى الجانب الآخر، يدخل الترجي المباراة بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو باحثًا عن تحقيق أي نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل الإيجابي للتتويج باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه ليتساوي مع ناديي الزمالك ومازيمبي الكونغولي ولكل منهما 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة تحكيميًا الكونغولي جان جاك نادالا.

مارسيل كولر بنادي الاهلي الترجي المباراة دورى ابطال افريقيا أبطال افريقيا

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