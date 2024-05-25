الإعدام ينتظر شابا قتل والدته بسبب المال والمخدرات فى قنا

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار شريف مجدي الشراكي والمستشار أمجد وجيه وهبة، وعضوية المستشارين عمرو عبد اللطيف علي وأحمد محمد عبد الفتاح، وأمانة سر كرم الطاهر ويوسف الشيخ، أوراق شاب إلى المفتي، بعد أن تخلص من والدته رميًا بالرصاص بمركز أبوتشت شمالي قنا منذ ما يقرب من عام.

تعود أحداث القضية إلى يناير 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "أحمد.ع.ع"، 27 عامًا، تهمة قتل والدته انشراح رياض بهجات، 70 عامًا، بقرية كوم جابر بمركز أبوتشت، رميًا بالرصاص.

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية في مركز شرطة أبوتشت شمالي محافظة قنا في الواقعة الأليمة، أن المتهم في الواقعة، نجل المجني عليها، نشبت بينهما مشادة كلامية، بعد أن عاتبته والدته المجني عليها، لحمله السلاح، ورفضت إعطاءه المال لشراء مخدرات، فأطلق عليها النيران مما أدى إلى وفاتها في الحال.



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وأحيلت الواقعة إلى محكمة الجنايات والتي أحالت أوراق المتهم إلى المفتي للحصول على الإذن الشرعي في إعدامه.