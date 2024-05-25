السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تموين سوهاج": توريد 101 ألف طن قمح داخل صوامع وشون سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت مديرية التموين  والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم استلام (100653.108) طن من القمح المحلى منذ بداية موسم التوريد فى 2024/4/15 وحتى الآن.

 

وأكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، استمرار تشديد الرقابة ومتابعة وسير عملية التوريد بتكثيف الحملات من أجل الوقوف على مدى سير عملية التوريد ومتابعة مدى جودة القمح المورد لهذا العام.

 

وقال إبراهيم، إن أعلى نسبة توريد تم تخزينها فى المخازن المخصصة للقمح والتى احتلت المركز الأول فى التوريد بداخلها هى "مجمع صوامع غرب طهطا" بنسبة قدرها (31108.599) ألف طن.
 

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وأوضح أن السبب وراء كونها أعلى الصوامع فى نسبة التوريد بداخلها هو كونها الأكبر فى المساحة حيث بلغت سعتها التخزينية (60) ألف طن وأن نسبة استلامها للقمح حتى الآن هى(50%) 
  

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه فى إطار حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين وحصولهم على مستحقاتهم المالية فى أسرع وقت، توريد أكبر كمية من الأقماح لهذا العام، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

 

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أكد فى بيان سابق المحافظ على جميع الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، والفحص الدوري للكميات المستلمة، والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2024 بجميع صوامع وشون المحافظة.

 

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 17 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة  " ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥،  و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥".

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