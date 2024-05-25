براءة الفنانة انتصار فى قضية "سايس جاردن سيتى"

أصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكمها على الفنانة انتصار لاتهامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي، بالبراءة.

وقالت المحامية مها عكاشة، دفاع الفنانة انتصار، خلال جلسة محاكمة الفنانة لقيامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي، إن مقيم الجنحة يبحث عن الشهرة، مشيرة إلى أنه لم يحرر محضرًا في يوم الواقعة وإنما أقام جنحة بعد الواقعة بـ5 أشهر.

نفي الاتهام

ودفعت المحامية الحاضرة عن الفنانة انتصار بالتقادم في الإبلاغ، حيث مر على الواقعة أكثر من 5 أشهر، مما يعد كيدية الاتهام وتلفيقه والسعي وراء الشهرة من جراء مخاصمة فنانة مشهورة.

كما دفعت بانتفاء ركني جريمة السب والقذف بركنيها المادي والمعنوي، وأن الفنانة انتصار هي التي توجهت لقسم شرطة قصر النيل وحررت محضرًا ضده في يوم الواقعة، في حين أن المشكو في حقه (السايس) حرر هو الآخر محضرًا بعد الواقعة بـ5 أشهر.

وقدمت دفاع الفنانة انتصار عدة حوافظ طويت على مستندات رسمية تفيد بتحرير أكثر من سبعة من سكان المنطقة التي تسكن فيها الفنانة انتصار، محاضر رسمية اشتكوا فيها من تعدي حراس العقارات هناك والسياس عليهم تعديًا يصل إلى التعدي الجسدي باستخدام أسلحة بيضاء.