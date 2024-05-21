المعمل الجنائي يفحص حريق شب في محل أدوات منزلية بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة وفحص حريق محل أدوات منزلية؛ لكشف ملابسات الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات ووجود شبهة جنائية من عدمه.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق داخل محل تجاري بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كوردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.