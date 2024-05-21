الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المعمل الجنائي يفحص حريق شب في محل أدوات منزلية بالجمالية

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة وفحص حريق محل أدوات منزلية؛ لكشف ملابسات الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات ووجود شبهة جنائية من عدمه.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق داخل محل تجاري بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كوردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة الجمالية محل أدوات منزلية الحريق شبهة جنائية حصر الخسائر إصابات محاصرة النيران

مواد متعلقة

حبس سيدة لاتهامها بسرقة متعلقات المواطنين في الجمالية

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

الأكثر قراءة

عاجل.. جهود مكثفة للسيطرة على حريق بمصنع أدوية بأكتوبر

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

مصطفى عطية الفائز بجائزة المبدع الصغير: أنشأت موقعًا إلكترونيًا يركز على الثقافة

ضبط مالك مكتب كاستينج استقطب فتيات لتصوير فيديوهات دون رقابة بالجيزة

بيان مشترك بين الأوقاف والإعلام والصحفيين بشأن تصوير الجنازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى