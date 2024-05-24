الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا ارتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة؟

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، نمو الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، على خلاف التوقعات. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال أبريل الماضي بنسبة 7ر0%، بعد ارتفاع بنسبة 8ر0% خلال مارس وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 8ر0% خلال الشهر الماضي  بعد ارتفاعه بنسبة 6ر2% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء هذا الارتفاع الكبير للطلب على السلع المعمرة على خلفية ارتفاع الطلب على معدات النقل بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع الطلب على الطائرات المدنية ومكوناتها بنسبة 6ر30% خلال الشهر الماضي.

وقال أورين كلاشكين المحلل الاقتصادي في مؤسسة نيشن وايد فاينانشال ماركتس: على عكس ما يوحي به العنوان الرئيسي، فإننا لا نرى دلائل تذكر على تحسن الطلب على السلع المعمرة في التقرير الأخير، أي إشارة اطمئنان في بيانات أبريل تبددها المراجعات المخفضة لبيانات الشهور السابقة.

وجاءت الزيادة غير المتوقعة في الطلب على السلع المعمرة نتيجة استمرار الطلب القوي على معدات النقل الذي زاد بنسبة 2ر1% خلال الشهر الماضي  بعد ارتفاعه بنسبة 5ر2% خلال الشهر السابق.

وفي حين تراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية ومكوناتها بنسبة 8%  بعد ارتفاعه في الشهر السابق، ارتفع الطلب على الطائرات العسكرية ومكوناتها  بنسبة 5ر2% وارتفع الطلب على المركبات ومكوناتها بنسبة 5ر1%.

ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يرتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال أبريل بنسبة 4ر0%  بعد استقراره خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1ر0%.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية  بدون حساب الطائرات والذي بمثل مؤشرا رئيسيا على إنفاق الشركات ارتفع بنسبة 3ر0% خلال أبريل بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال مارس.

التجارة الامريكية السلع المعمرة الولايات المتحدة وكالة الأنباء الألمانية المحلل الاقتصادي

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