لعشاق عمل الكيك في المنزل.. طريقة عمل كيكة الرواني

طريقة عمل كيكة الرواني.، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

طريقة عمل كيك الرواني

كيك الرواني، من الحلويات التي يقع في عشقها الكثيرين من محبي الحلويات سواء الشرقية أو الغربية لكونه يجمع بينهما، فهي تشبه البسبوسة في الانسيابية بينما الطعم يشبه الكيكية في أنها هشة، حيث يتم إضافة العسل إليها لتصبح رائع جميلة المذاق.

طريقة عمل كيكة الرواني



وعن طريقة عمل كيكة الرواني يرجى اتباع التالي:

المقادير:

كوب دقيق بسبوسة

كوب دقيق فاخر

نصف كوب من السكر

¾ كوب زيت زرة

3 بيض أحمر

كيس فانيليا صغير

كيس بيكنج بودر

كوب زبادي كبير

ملعقة خل

ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب جوز الهند ناعم



الخطوات

الخطوة الأولى:

يتم إضافة السكر والزيت في المضرب لمدة 3 دقائق

الخطوة الثانية:

يتم إضافة البيض والفانيليا وملعقة خل مع الضرب جيدا

الخطوة الثالثة:

يتم إضافة كوب زبادي مع استمرار الخفق



الخطوة الرابعة:

يتم إحضار وعاء آخر يتم وضع فيه دقيق البسبوسة وأيضا الدقيق الفاخر والبيكنج باودر وكذلك رشة ملح مع التقليب الجيد

الخطوة الخامسة:

يتم إضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض والفانيليا مع الضرب جيدا

الخطوة الأخيرة:

يتم وضع الخليط في صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة وبعدما تخرج من الفرن يتم إضافة جوز الهند.

طريقة أخرى لعمل كيكة الرواني

المقادير:

نفس المقادير سالفة الذكر فى الطريقة الاولى

الخطوات :

يتم خلط البيض والسكر وكذلك الفانيليا حتى يصبحوا مثل الكريمة، ثم يضاف إليهم الزبادي والزيت مع الخلط الجيد، ثم يتم إضافة الدقيق وجوز الهند والبكينج بودر إلى هذا الخليط

ثم وضع الخليط في وعاء مناسب له.

خطوات عمل شربات كيك الروانى :

يتم وضع كوب من السكر في الماء على درجة حرارة متوسطة

ثم يترك الخليط حتى يغلي ليضاف عليه نصف ليمون.

ثم ترك الخليط يغلي لمدة 3 دقائق

ويوضع عليه بعد رفعه من على النار رشة فانيليا.