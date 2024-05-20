خطوة بخطوة.. طريقة عمل القهوة الفرنساوي بأكثر من طريقة

يبحث الكثير من عشاق القهوة عن طرق مختلفة لتناولها من باب التجديد، ويتساءل عشاق البن عن كيفية عمل القهوة الفرنساوى بمذاق مميز ومختلف حتى يشعروا بالتجديد عند تناول البن.

لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي طرق مختلفة لعمل القهوة منها طريقة عمل القهوة الفرنساوى بالحليب وطريقة تحضير القهوة الفرنساوى الجاهزة حتى يتثنى لعشاق القهوة تناولها والاستمتاع بطعم البن باكثر من مذاق مختلف.

طريقة عمل القهوة الفرنساوى بالحليب



القهوة: ١ ملعقة قهوة بن فاتح تركي.

الكاكاو: ١ ملعقة كاكاو.

السكر: ١ ملعقة سكر.

الماء: نصف كوب ماء.

الحليب: نصف كوب حليب.



طريقة عمل القهوة الفرنساوى بالحليب:



الخطوة الأولى:

في وعاء على النار قومى بوضع كوب من الماء وقومى بمزج الحليب مع الماء حتى يغلي.

الخطوة الثانية:

قومي بإضافة ملعقة القهوة مع السكر وقلبيهم جيدا.

الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة ملعقة كاكاو وقلبي الخليط جيدا على نار هادئة.

الخطوة الرابعة:

قومي بترك المكونات تغلي معًا لبضع دقائق ثم صبيها في مج صغير.

طريقة عمل القهوة الفرنساوى الجاهزة



مقادير عمل القهوة الفرنساوى الجاهزة:

كريمة الخفق: 2ملعقة كريمة خفق.

الحليب: نصف كوب حليب.

القهوة: 4 ملاعق من قهوة التوفي الفرنسية الجاهزة.

السكر: ١ ملعقة سكر او قومي بإضافة السكر حسب رغبتك.

الحليب: ١ كوب حليب.

طريقة عمل القهوة الفرنساوى الجاهزة :



الخطوة الأولى:

في وعاء على نار هادئة قومى بغلى الحليب وأضيفي القهوة والسكر لها وقلبي المكونات جيدا.

الخطوة الثانية:

فى وعاء قومي بخفق الكريمة والحليب حتى تصبح قوامها كثيف وصبي القهوة في اكواب.



الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة كريمة الخفق فوق القهوة وتمتعى بمذاق مميز ومختلف.



طريقة عمل القهوة الفرنساوى بوش كثيف

المقادير:

الحليب: ١ كوب حليب.

الماء: ١ كوب ماء.

القهوة: ٢ ملعقة من القهوة الفرنسية.

الكاكاو: ١ ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة عمل القهوة الفرنسية بوش كثيف :



الخطوة الأولى:

في وعاء ضعي الماء وضيفي لها القهوة والكاكاو.

الخطوة الثانية:

قومي بإضافة الحليب المغلي.

الخطوة الثالثة:

قومي بتقليب المكونات معًا جيدًا وضعيها على نار هادئة حتى تغلي وتتجانس المكونات.

الخطوة الرابعة:

بعد أن تغلي قومي لها الحليب المحلي واتركيها على النار تغلي دقيقتين ثم صبيها في الفناجين .

طريقة عمل القهوة الفرنسية الجاهزة بالبندق



مكونات القهوة الفرنسية بالبندق :

الكاكاو: ١ ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

القهوة: ١ ملعقة كبيرة من بن القهوة الفرنسية بنكهة البندق.

الحليب: نصف كوب حليب.

الماء: نصف كوب ماء

طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق :

الخطوة الأولى:

في وعاء قومي بوضع كل المكونات ماعدا الحليب وقلبيهم جيدًا وضعيها على نار هادئة حتى تغلي وتتجانس المكونات.



الخطوة الثانية:

بعد أن تغلي قومي بإضافة الحليب المحلي لها .

الخطوة الثالثة:

أتركى المكونات تغلي دقيقتين مع التحريك ثم صبيها في الفناجين.