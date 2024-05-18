السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لعشاق البن والكافيين.. فوائد القهوة الخضراء

ارشيفية
ارشيفية

القهوة الخضراء عبارة عن حبوب قهوة خام لم تخضع لعملية التحميص، لذلك فهي تحتفظ بلونها، وخصائصها الصحية، والعديد من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة، من دون أي مؤثرات خارجية حسب ما نشرته المجلات الطبية التى تهتم بالصحة والغذاء.

فوائد القهوة الخضراء

وحسب ما أشارت إليه بعض التقارير الواردة فى تلك المجلات العلمية فإن القهوة الخضراء تسخدم كمشروب صحي لما لها من فوائد عديدة للصحة والجسم

وأوضحت عدد من التقاربر الطبية التى نشرت فى العديد من المجلات الطبية والعلمية  أن السبب وراء كون القهوة الخضراء مفيدة صحيا يعود إلى احتوائها على العديد من الاحماض ومنها حمض الكافيين وحمض الكافييك وكذلك تحتوى على السكريات الاحادية والمتعددة وتحتوى على مجموعة من الأحماض الدهنية
والعديد  من  الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والزنك، وفيتامينات ب، الفولات (حمض الفوليك).

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فائدة القهوة الخضراء


واضافت التقارير سالفة الذكر إلى ان تلك العناصر التى تتواجد بنبات القهوة الخضراء لها العديد من الفوائد الصحية ومنها التالى:

فوائد القهوة الخضراء:

فوائد القهوة الخضراء للتخسيس

تحتوي القهوة الخضراء على  حمض الكلوروجينيك الذى يعمل على فقدان   الوزن لفوائده وخصائصه التالية:

ضبط مستوى السكر في الدم عبر تقليل امتصاص الكربوهيدرات.

تقليل مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.

تحفيز عملية التمثيل الغذائي، من خلال زيادة مستوى معدل الأيض، مما يقلل من إفراز السكر من الكبد إلى الدم، الأمر الذي يساهم في حرق الدهون في الجسم.

 

فوائد القهوة الخضراء لمرضى السكرى

تساعد أحماض الكلوروجينيك في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو السيطرة عليه، لما لها من دور في تقليل امتصاص السكر بالدم، والمحافظة عليه ضمن المعدل الطبيعي، ومنع الارتفاع المفاجيء له، كما وتعمل على تنظيم دور الأنسولين في الجسم.

ثالثا.. فوائد القهوة الخضراء لمرضى ضغط الدم

تساهم حبوب القهوة الخضراء في تنظيم معدل ضغط الدم ومنع ارتفاعه؛ بفضل احتوائها على حمض الكلوروجينيك ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية، وبالتالي خفض الضغط المرتفع بشكل فعال.

 

فوائد مختلفة وعديدة للقهوة

يوجد هناك فوائد أخرى للقهوة الخضراء،  منها  ما يلي:

الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة
تحتوي القهوة الخضراء على نسب عالية من مضادات الأكسدة، مما يزيد من قدرة الجهاز المناعي على العمل بشكل فعال، ومحاربة الجذور الحرة في الجسم، وحماية الخلايا من التعرض للتلف، مما يقي من الإصابة بالأمراض الخطيرة، مثل السرطان.

تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر
تساعد القهوة الخضراء في الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر؛ وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تعمل بدورها على الحفاظ على صحة الخلايا، وتقوية الذاكرة، وزيادة القدرة على التركيز، الأمر الذي يحافظ على صحة الدماغ.

كما يمكن للقهوة الخضراء أن تمنع أو تقلل من بعض الأعراض المعرفية، والنفسية، والعصبية لمرض الزهايمر.

الحفاظ على صحة البشرة والوقاية من شيخوختها المبكرة
تحتوي القهوة الخضراء على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية والدهنية التي تعمل على تغذية البشرة، وترطيبها، ومنحها النضارة والحيوية، كما وتساعد على التخلص من الخلايا الميتة، والشوائب، والجراثيم المتراكمة على سطح الجلد، مما يعمل على تفتيح تصبغات البشرة وتوحيد ملمسها

 

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تعمل القهوة الخضراء على تحسين المزاج  حيث تحتوي القهوة الخضراء على نسبة جيدة من الكافيين، وهو من العناصر التي تؤثر تأثيرًا جيدًا على الجسم وعلى الحالة المزاجية بشكل خاص.

تعمل القهوة الخضراء أيضًا على زيادة اليقظة والنشاط والقدرة على القيام بالكثير من الأمور خلال اليوم.

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