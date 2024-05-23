الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يستمر لمدة شهر.. موعد انتهاء معرض الزهور 2024

معرض الزهور
معرض الزهور

موعد انتهاء معرض الزهور 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على محرك البحث جوجل في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد انتهاء معرض الزهور 2024

أقامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في 19 مايو الجاري معرض الزهور الـ91  بالمتحف الزراعي بالدقي، ومن المنتظر أن يستمر لمدة شهر واحد على أن ينتهي في 19 يونيو المقبل 2024، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عند مشاركة العديد من الشركات والمؤسسات الزراعية في معرض زهور الربيع 2024.

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معلومات عن معرض الزهور

 

  • معرض الزهور  يعد أقدم معرض سنوي في المنطقة العربية.
  • استمر على مدار 90 عامًا ويقصده جميع المهتمين بقطاع النباتات على المستوى المحلي والإقليمي.
  • كان يقام معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان بالجيزة حتى عام 2022.
  • في بداية عام 2023 وفي نسخته الـ90 نُقل متحف الزهور إلى المتحف الزراعي بالدقي.
  • يضم معرض الزهور مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة.
  • يضم العديد من نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
  • يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.
  • يضم معرض الزهور في نسخته الـ 91 ما يقرب من 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.
  • تم تخصيص مساحة داخل المعرض هذا العام لمعرض  خاص بالسلع الغذائية والموجودة بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ 30%.

يذكر أن  المعرض  يفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، ويكون سعر تذكرة الدخول لمعرض الزهور 10 جنيهات وتذكرة السيارة 25 جنيها.

ويمكن الذهاب للمعرض من خلال استقلال مرفق مترو الأنفاق والنزول لمحطة الدقي ومن خلالها التمشية ما يقرب من 5 دقائق إلى مكان المعرض.

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موعد انتهاء معرض الزهور ٢٠٢٤

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