الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأزهر يرحب باعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

رحب الأزهر الشريف بإعلان دول النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري، مؤكدًا أنها خطوة شجاعة تقر بأحقية الفلسطينيين "أصحاب الأرض" في العيش بسلام واستقرار، دون اضطهاد أو استعمار من محتل غاصب.

والأزهر إذ يرحِّب ويؤيد هذه الخطوة الطيبة والمقدرة، فإنه يشجع باقي الدول والشعوب الحرة لاتخاذ خطوات مماثلة ونصرة الحق الفلسطيني، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني المشروع في الاستقلال والحرية والعيش بأمان على أرضه كباقي الشعوب.

كما يدعو الأزهر في المقابل شعوب الدول الداعمة للكيان الغاصب المحتل لمواصلة الضغط على حكوماتهم بضرورة وقف آلة البطش الفتاكة، التي تعبث بحياة ملايين الأبرياء.

الأزهر الشريف دول النرويج الفلسطينية بالدولة الفلسطينية الفلسطينيين

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