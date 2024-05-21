وزير الأوقاف: سيتم التوسع فى مقارئ القرآن الكريم الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى كلمته اليوم بالمؤتمر الأول لأهل القرآن الكريم، بمسجد النور بالعباسية، أن هذا يوم عظيم من أيام الله (عز وجل) الفاضلة، فهو يوم لتكريم أهل القرآن الكريم، وسوف يعقد بإذن الله تعالى مؤتمر عن السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي في الثامن من يونيو المقبل.

ضوابط الاجتهاد والتجديد

وأضاف وزير الأوقاف: نطبق عمليًّا شعار وزارة الأوقاف الذي حرصنا على أن يكون موجودًا أيضًا مع النسخة الجديدة "قرآن وسنة"، فهما أصلان لديننا الحنيف، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، "تركتُ فيكم أَمْرَيْنِ لن تَضِلُّوا ما تَمَسَّكْتُمْ بهما: كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ"، ثم نتبع المؤتمرين بمؤتمر ثالث ينطلق من فهم هذين الأصلين العظيمين بعنوان:"ضوابط الاجتهاد والتجديد".

إطلاق مسابقة للأصوات المتميزة على مستوى الجمهورية

وأضاف "جمعة" أطلقنا مسابقة الأصوات المتميزة على مستوى الجمهورية، وتمر بمرحلة التصفيات الأولية بمديريات الأوقاف لاختيار الأصوات الجيدة، ثم تشكل لجان مشتركة من الإذاعة المصرية ووزارة الأوقاف ونقابة قراء القرآن الكريم، وسيتم تغطيتها تغطية متفردة لاختيار الأصوات الحسنة على مستوى المحافظات، ثم اختيار الأفضل منهم للترشح لاختبارات الانضمام للإذاعة المصرية.

وأكد وزير الأوقاف أن القارئ المتميز داعية بقراءته، حتى وإن لم يتكلم بكلمة واحدة خارج القراءة، فهو داعية بقراءته بل مجاهد بها ولكل تأثيره، بأدائه الصوتي، بمعايشته الروحية للقراءة، بخشوعه فيها، بإتقانه لمواطن الوقف والابتداء، فقد يكون في الوقف الدقيق أو الابتداء الدقيق معانٍ لم تتفتق من قبل في التفسير، ولذا فإنه ينبغي على القارئ المجتهد أن يقرأ في كتب التفسير وكتب الوقف والابتداء، وكلما تعمق في قراءته كان أعظم أداء لأن الأداء عندما يتعمق بفهم معنى الآية يخرج أكثر تأثيرًا، وكلما تعمق القارئ في فهم القرآن الكريم ودقة مواضع الوقف والابتداء سيكون لذلك تأثير بالقرآن الكريم.

التنسيق مع بعض القراء لقراءة سورة الكهف قبل الجمعة

وقال الوزير إنه سيتم التوسع في مقارئ القرآن الكريم، وقد تم التنسيق مع بعض القراء لقراءة سورة الكهف قبل الجمعة، وقد أصلنا لذلك تأصيلًا شرعيا، وقد بدأنا بمسجدين: مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، ونعمل على أن نتوسع في هذا البرنامج القرآني على أن يكون في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك إلى جانب العناية بتفسير آيات القرآن الكريم والاهتمام بفهم مقاصده، حيث قد صدرت ثلاثة أجزاء من كتاب "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم"، وجار طباعة الجزء الرابع منه، مؤكدًا أننا كلما تعمقنا في فهم القرآن الكريم وبلاغته ازددنا استشعارًا لجماله وحلاوته واستطعنا أن نؤدي أداءً خاصًا يؤدي فيه المعنى أداءً عظيمًا من خلال الأداء الصوتي المتميز.