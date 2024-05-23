الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

سفير فلسطين فى فيينا: غزة هى رمز غياب العدالة فى العالم

السفير صلاح عبد الشافي
السفير صلاح عبد الشافي سفير فلسطين في فيينا

قال السفير صلاح عبد الشافي سفير فلسطين في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، إن غزة هي رمز غياب العدالة في العالم حاليًا، وهو ما جعل الطلاب في مختلف أنحاء العالم ينتفضون ضد هذا الظلم الجائر ومعهم العديد من الطلاب اليهود.

جاء ذلك خلال استضافة مقر الأمم المتحدة في فيينا اليوم احتفالية بمناسبة مرور 76 عاما على ذكرى النكبة في فلسطين.

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أقيمت الاحتفالية تحت رعاية السفير صلاح عبد الشافي سفير فلسطين في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، بحضور السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية وعدد من السفراء العرب والأجانب وقيادات في الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.

وأوضح عبد الشافي، في كلمته، أنه في هذه الذكرى الأليمة نجدد الرفض لسياسات الاحتلال والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل، وخاصة في الحرب الراهنة على قطاع غزة والتي استشهد فيه آلاف الأبرياء خاصة من الأطفال.

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وأشار إلى استمرار إسرائيل منذ وقوع النكبة في التهجير والإبادة والحرب العرقية وتدمير مئات القرى الفلسطينية واستبدالها بمستوطنات إسرائيلية بأسماء عبرية.

وذكر عبد الشافي، أننا مازلنا ننتظر تنفيذ القرارات الدولية للأمم المتحدة بإعادة الفلسطينيين إلى منازلهم، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مازال يحبطنا حتى الآن، لافتا إلى أن العالم الغربي يدعم إسرائيل بالسلاح ويعوض إسرائيل عن الهولوكست ويتجاهل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن العالم يدعي أن إسرائيل رمز الديمقراطية في الشرق الأوسط بينما كشفت التقارير الدولية أن إسرائيل هي الأعلى في جرائم العنف والإبادة العرقية.

وأشار إلى أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مشيدا بقرار حكومات أوروبية مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، لافتا إلى أن هناك المزيد من الدول في الطريق وهي خطوة مهمة وتمنح الأمل في حل عادل للصراع الراهن.

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