الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات تموين القاهرة تحكم قبضتها وتتمكن من السيطرة على المخالفين

جانب من الحملات
جانب من الحملات

حملات تفتيشية ورقابية مكثفة قامت بها مديرية تموين القاهرة بجميع أحياء ومناطق العاصمة، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محافظ القاهرة بتكثيف الوجود الرقابي  والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية.

فقد شنت مديرية تموين القاهرة حملات للسيطرة على المخالفين، من خلال حملاتها المنتشرة بنطاق العاصمة، حيث تحفظت على كمية 17 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر، وتصدت لمحاولة الغش التجاري، وحررت 33 محضرًا لمخالفات مواد بترولية متنوعة.

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وكشف ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، عن أنه يتم العمل من خلال خطة ممنهجة تهدف في المقام الأول إلى توفير أفضل الخدمات التموينية للمواطن بشكل ميسر ودون عناء وبالأسعار الرسمية التي حددتها الدولة فضلا عن منع والتصدي لجميع محاولات الغش التجاري. 

وأوضح أن إدارة الرقابة التجارية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، والتي أسفرت جهودها عن تحرير 33 محضر مخالفات بترولية، وقد تضمنت مخالفات المواد البترولية ومحطات البنزين مخالفة بيع بوتاجاز بأزيد من السعر، فضلا عن توقف محطة البنزين عن النشاط بدون إذن.

وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بكل المجالات والأنشطة جاء بمشاركة وإشراف العميد محمد لبيب، وكيل المديرية للرقابة، وتم تنفيذ الحملة بقيادة مجدي عبد العال، مدير التجارة الداخلية بمديرية تموين القاهرة وبالتنسيق مع كرم عبد الرازق، رئيس قطاع القاهرة الجديدة، وقد شدد مدير تموين العاصمة على أنه لا تهاون أو تراخ في حق المواطن.

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