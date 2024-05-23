الإحصاء: مصر فى المرتبة الـ22 ضمن 67 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، عن أن مصر جاءت في المرتبة الـ22 ضمن 67 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ وذلك عن عام 2024، بينما جاءت في المرتبة الـ127 ضمن 180 دولة تضمنها مؤشر الأداء البيئي وذلك عن عام 2022.

الموارد المائية المتاحة

وبلغ إجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر 81.63 مليار متر مكعب، وساهمت مياه نهر النيل بالنصيب الأكبر فيها بكمية 55.5 مليار م3، تليها مياه الصرف المعاد استخدامها بكمية 15.36مليار م3 وذلك عام 2023.

مؤشر جودة المياه

جاءت بحيرة البردويل والتي تقع في شمال سيناء في مقدمة البحيرات المصرية من حيث جودة المياه عام 2022 فقد بلغت بمؤشر أوريجون لجودة المياه 77.3% وصنفت جودة مياهها جيدة.

كما أنها احتفظت بصدارتها أيضًا خلال عامي (2021،2020) حيث تخطت قيمة المؤشر 82% وصنفت جودة مياهها بالجيدة وهي تعتبر واحدة من أنقى بحيرات العالم.

وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وشمسي) بنسبة زيادة قدرها 3.3% عام (2021/2022) مقارنة بعام (2020/2021).