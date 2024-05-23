"الزراعة" تنظم ورشة عمل حول الآفاق المستقبلية للتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية

قام مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ممثلا في أكاديمية التدريب والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية، بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بتنظيم ورشة عمل بعنوان “الآفاق المستقبلية للتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية والتكيف مع تغير المناخ في مصر" بمركز البحوث الزراعية.

قام بافتتاح الورشة نيابة عن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد الخولى مدير معهد بحوث الأراضى والمياه.

ورشة عمل البحوث الزراعية

حاضر في الورشة خبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ومركز البحوث الزراعية وحضرها عدد كبير من الباحثين والمهتمين بهذا المجال.ومن جانبه قال الدكتور اشرف حسين المشرف علي الاكاديمية الوطنية للتدريب بمركز البحوث الزراعية ان هذة الورشة تعد اول تعاون بين اكاديمية مركز البحوث الزراعية للبرامج التدريبية والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ايكاردا وقد تحدثت الدكتورة بيزا خبير الايكاردا عن أهمية وجود استراتيجيات توسيع نطاق التقنيات الزراعية علي نحو مستدام واشارت الي المكونات الهامة اللازمة لتطوير استراتيجيات مدروسة كما تحدث دكتور محي الدين عمر خبير الأراضي بايكاردا عن آليات تحسين كفاءة الري وتعظيم إنتاجية وحدة المياة علي المستوي الحقلي وتحقيق الري الدقيق الذكي من خلال تطبيق الري في الوقت المناسب بالكميات المناسبة اعتمادا علي جدولة الري باستخدام رطوبة التربة والتصوير الحراري وتوفير البنية التحتية لتحقيق عدالة توزيع المياة علي مستوي المراوي لتمرين المزارعين من تطبيق نظم الري الدقيق.

ومن جانبه تحدث الدكتور محمد عطية عن دور الميكرويوم التربة في تحسين التربة وزيادة الإنتاجية النباتية.

وأشار الي أنه تم تطوير اول كواشف معملية يمكنها قياس مستويات ميكرويوم التربة ومدي تأثيرها علي صحة التربة مما يؤدي الي زيادة الإنتاجية للمحاصيل المنزرعة وانه سوف يتابع هذة الكواشف المعملية وان اهم أهداف هذة الورشة هو تنمية القدرات علي التكيف مع تغير المناخ وذلك من خلال تعميق الفهم لاثار التغير المناخي وكيفية تطبيق التكنولوجيا الحديثة للتكيف مع تغير المناخ في مصر.

وصرحت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي للأكاديمية بأن ورشة العمل قد خرجت بعدد من التوصيات من ضمنها تعزيز استخدام التكنولوجيا في المجال الزراعى لتحسين الأنتاجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية مثل استخدام جدولة الرى والرى المقنن بما يضمن اتاحة الظروف المثلى للنمو وزيادة الإنتاجية مع توفير استهلاك المياه والأسمدة وكذلك استخدام نتائج الأبحاث التطبيقية في تحسين الإنتاجية مثل استخدام المؤشرات المبكرة لتشخيص حالة صحة التربة الزراعية. ومن جانبها قالت الدكتورة هالة ابويوسف وكيل المعمل المركزى للمبيدات عضو اللجنة الاعلامية وعضو المكتب التنفيذى لاكاديمية التدريب بالمركز ان هذه الورشة مهمة لأنها تتناول كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مواجهة التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وهو مجابهة التغيرات المناخية وتأثيرها على جودة وانتاجية المحاصيل الزراعية واستكمال للمسيرة فى النهوض بالزراعة المصرية كما سيتم عقد سلسلة من الندوات والدورات التدريبية التى تتناول اهم الموضوعات التى تساهم فى تنمية مهارات الباحثين بالمركز.