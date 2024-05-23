الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتحف القومي للحضارة المصرية يشهد ختام بطولة العالم للإسكواش

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات نهائي بطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات، والتي استضافتها مصر بالملعب الزجاجي المقام بالساحة الخارجية للمتحف، وذلك بمشاركة 128 لاعب إسكواش من السيدات والرجال من 21 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والشباب والرياضة 

وقد شهد حفل ختام البطولة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور عاصم خليفه رئيس الإتحاد المصري للإسكواش.

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حفلًا غنائيًا أحياه الفنان تامر حسني

 

وتضمنت الفعاليات، حفلًا غنائيًا أحياه الفنان تامر حسني بمجموعة مميزة من أغانيه التي أثارت حماس الجمهور  خلال تواجدهم بالحفل بالمتحف المصري للحضارة المصرية 

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، على حرص المتحف على احتضان هذه البطولات لما لها من أهمية في الترويج والدعاية للمقصد السياحي المصري بصفه عامة ومنتج السياحة الرياضية بصفة خاصة مما يعكس مدى قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية وهو ما يسهم في دعم الصورة الذهنية عن مصر بمختلف دول العالم لاسيما وأن بطولات الاسكواش تشهد مشاركة العديد من اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم فضلًا عما تتمتع به من نسب متابعة كبيرة من مختلف الجنسيات.

الحفل يعتبر دعاية مجانية وترويجية للمتحف 

 

وأضاف أن هيئة المتحف حرصت على تقديم كافة سبل الدعم لفعاليات هذه البطولة منذ نسختها الأولى بما يسهم في خروجها بالشكل اللائق بمصر ومكانتها السياحية وبما يسهم في الترويج والدعاية للمتحف وما به من مقومات وأنشطة مختلفة ومتنوعة.

جدير بالذكر ان البطولة انتهت بحصول  اللاعب البيروفي دييجو إلياس على لقب ببطولة العالم للرجال واللاعبة المصرية نوران جوهر على لقب بطولة العالم للسيدات.
 

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